Calcio, altra domenica di fuoco in Eccellenza: Finale-Albenga (sul neutro di Loano) la gara più attesa, Cairese-Arenzano promette spettacolo

La vittoria di sette giorni fa contro il Busalla e il contemporaneo 0-0 esterno della Cairese ha riportato l’Albenga a +10 sulla squadra gialloblu, ma il calendario odierno offre nuovamente due sfide che potrebbero modificare ancora il gap tra la vetta e il gruppone che insegue.

Finale-Albenga e Cairese-Arenzano sono sfide tutt’altro che contate per Buttu e Alessi: il tecnico ingauno affronterà quei colori che ha indossato per anni quasi come una seconda pelle, mentre per l’ex bomber savonese la sfida con il collega Corradi rappresenta una sorta di derby tra due tecnici che prediligono un calcio propositivo in stile “Gasperiniano”.

Non si giocherà al “Borel” – alle prese con i soliti problemi strutturali - il match tra giallorossi e ingauni, dirottati all’”Ellena” di Loano, dove il manto in erba naturale potrebbe rimescolare un pochino le carte tra due squadre abituate al sintetico.

Nella sfida del “Brin”, invece, la Cairese vuole respingere gli attacchi di Genova Calcio e Campomorone avvicinatesi notevolmente alla seconda piazza, ma contro l’Arenzano, probabilmente la più grande sorpresa in positivo di questa prima parte di stagione, ci vorrà una delle migliori versioni dei gialloblu.

Debutto tosto sulla panchina del Taggia per mister Biolzi – al “Marzocchini” arriva l’Imperia di Lupo, a caccia di punti per allontanare le voci di un nuovo allenatore dalle parti del “Ciccione” – mentre la Lavagnese sarà impegnata tra le mura di casa contro il Baiardo.

Due i posticipi in programma: alle 17.00 Rivasamba-Rapallo, con il ritorno di Fresia alla guida dei bianconeri, un’ora più tardi Voltrese-Sestrese.