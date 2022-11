Calcio, Eccellenza. Finale e Albenga si annullano, a Loano finisce a reti bianche il derby del ponente savonese

FINALE-ALBENGA 0-0

45'+4' non c'è più tempo: termina a reti inviolate la sfida dell'Ellena con un punto che permette alla capolista di allungare comunque sulle inseguitrici e ai giallorossoblu di muovere la classifica.

45'+4' tentativo volante di Gabriel Graziani, palla alta.

45'+2' rimessa molto lunga per i bianconeri, palla che danza poi nell'area giallorossoblu e viene bloccata da Illiante.

45'+1' proteste per Thomas Graziani, ammonito.

45' ammonito Cosentino. Ci saranno 4' di recupero.

44' non ne ha molta nelle gambe il Finale ma riesce a resistere agli attacchi di un'Albenga sempre più convinta: ora De Sousa cerca l'assist per la testa di Carballo, para Illiante.

39' scontro con Gargiulo, ammonito Metalla.

37' punizione lunga dell'Albenga a cercare la testa di Scarrone, Illiante non impeccabile nell'uscita, ostacolato non solo dagli avanti avversari, ma il colpo di testa del suo ex compagno al Vado termina fuori.

33' prova a giocarsela con la contraerea mister Buttu: dentro Carballo al posto di Sogno.

31' calcio d'angolo per il Finale battuto da Metalla, Serhiienko a due passi da Radu sfiora la palla.

29' bello scambio corto da corner tra i gemelli Graziani, Thomas va a terra reclamando il rigore ma il fischietto di Crema dice di proseguire.

27' traversa Albenga! Tiro impeccabile al volo di Gabriel Graziani respinto dal legno, allontana non troppo Messina e poi Illiante si supera in due occasioni negando infine la rete a Beluffi.

25' esce Brollo nel Finale, al suo posto dentro l'ex Vado Risso.

23' butta dentro altro potenziale offensivo mister Buttu: fuori Costantini, dentro De Sousa.

22' non va per il sottile Scarrone su Brollo, ammonito il difensore albenganese.

20' fallo dell'Albenga, qualche protesta di troppo per Costantini che viene ammonito.

17' pericoloso anche da calcio d'angolo il Finale, sul colpo di testa di Messina Cosentino arriva non al meglio.

14' seconda buona triangolazione del Finale nel giro di pochi minuti, nel primo caso palla troppo lunga per Stagnaro, poi è Caligaris che non riesce a chiudere il triangolo con Metalla.

10' altra sostituzione tra le fila casalinghe: Serhiienko entra al posto di Belvedere.

8' punizione per i bianconeri, Sogno raccoglie la seconda palla e calcia ma il suo tiro è deviato in angolo. Rimangono a terra due difendenti del Finale.

7' prima sostituzione anche per mister Ferraro con Stagnaro che rileva Renda.

5' spreca una buona occasione per partire in contropiede Renda, a ripartire è così l'Albenga ma Beluffi nell'area avversaria manca l'aggancio giusto.

2' subito uno scontro a centrocampo, restano atterra Metalla e Costantini che si tocca una caviglia con chiari gesti di dolore.

1' qualche minuto di attesa per sistemare la rete di una delle due porte. Ricomincia Finale-Albenga.

SECONDO TEMPO

47' punizione di Costantini verso l'area finalese, libera la retroguardia e il direttore di gara cremasco fischia la fine della prima frazione.

45' saranno 2 i minuti di recupero.

45' si incunea palla al piede nell'area avversaria De Benedetti, si chiude a riccio la retroguardia giallorossa e dopo una serie di carambole che potrebbero favorire Beluffi riesce a sbrogliare la matassa.

43' Scalia ferma Grandoni con un fallo, il signor Pasquetto estrae il primo cartellino giallo anche per il Finale.

42' c'è già la prima sostituzione per l'Albenga: non ce la fa a proseguire uno dei tanti ex, Anselmo. Al suo posto Beluffi.

36' altro schema da punizione per i giallorossi con la palla liftata di Scalia verso Chiarlone, sponde sul secondo palo ma Barisone anticipa tutti in angolo.

35' solito intervento rude di Gargiulo saltando su Metalla, ammonito il centrale argentino.

32' secondo tiro dalla bandierina per gli ospiti, prima di testa ci prova Scarrone, la palla sfila verso Costantini che calcia di primissima intenzione e manda alto.

25' fasi di gioco convulse ora sul terreno dell'Ellena col Finale che rintuzza appena può gli attacchi finora non troppo convinti pare dell'Albenga.

17' tentativo pericoloso di Brollo dal limite dell'area, palla fuori.

16' incomprensione tra Illiante e Chiarlone, sulla palla si avventa Thomas Graziani ma l'estremo finalese riesce a recuperare la posizione e far sua la sfera.

11' porta i suoi frutti la pressione dei giallorossi che riconquistano palla a ridosso dell'area ingauna, ma la conclusione di Metalla è sbilenca.

9' contatto a centrocampo tra Belvedere e Gabriel Graziani, ammonito il giocatore del Finale.

7' schema da calcio di punizione laterale per il Finale, la palla di Messina trova la testa di Renda che però colpisce non al meglio. Para Radu.

5' c'è il primo tentativo di tiro con Anselmo defilato a sinistra che ci prova di prima intenzione, palla completamente sbagliata.

1' primo palone affidato all'Albenga in completa divisa nera, si parte.

PRIMO TEMPO

Queste le scelte dei due tecnici al fischio d'inizio:

FINALE (4-3-3): Illiante; Caligaris, Chiarlone, Messina; Cristaldi, Scalia, Belvedere; Brollo, Metalla, Renda.

A disposizione: Mondino; Arzarello, Paniate, I. Coulibaly, Gagliano, Marangi, Stagnaro, Serhiienko, Risso.

Allenatore: F. Ferraro

ALBENGA (3-4-1-2): Radu; Scarrone, Gargiulo, De Benedetti; Barisone, Costantini, Grandoni, Anselmo; G. Graziani; T. Graziani, Sogno.

A disposizione: Scalvini; Gibilaro, Basso, Favara, Garibbo, De Sousa, Carballo, Mariani, Beluffi.

Allenatore: P. Buttu

Arbitro: Giacomo Pasquetto di Crema

Potrebbe sembrare un semplice testa coda a guardare freddamente la classifica. Eppure tra Finale e Albenga ci sarà forse, al netto di qualche dichiarazione di facciata, qualcosa di più.

Le sliding doors del mercato estivo, non solo quello relativo ai calciatori, hanno portato questa sfida a diventare un vero e proprio scontro tra vecchie conoscenze. Dagli allenatori ai dirigenti, col duo Buttu-Rolando a spostarsi verso la terra ingauna e il trio Ferraro-Belvedere-Nuzzo a compiere il percorso inverso, passando per i tanti giocatori, molti dei quali in maglia finalese hanno scritto pagine tra le più alte della storia recente.

Un tourbillon di emozioni forse smorzato dalla cornice che non sarà, per le ormai note vicende dell'impianto sportivo finalese, quella del "Borel" bensì del loanese "Ellena" nel quale i giocatori del sodalizio giallorossoblu potranno ritrovare anche in una partita casalinga (almeno sulla carta) il proprio pubblico.