Calcio. Eccellenza, passo falso della Cairese: al "Brin" vince l'Arenzano 2-0, gialloblu al primo ko interno del campionato

CAIRESE - ARENZANO 0-2 (16' Baroni rig., 38' Fontana aut.)

IL FINALE DAL "BRIN": PRIMA SCONFITTA CASALINGA DELLA STAGIONE PER LA CAIRESE, CHE VIENE BATTUTA 2-0 DALL'ARENZANO. Le reti nel primo tempo: apre Baroni su rigore, poi la sfortunata autorete di Fontana.

91' entriamo nel recupero, cinque ancora da giocare

90' il palo interno di Saviozzi dopo il suggerimento in profondità di Berretta, montante pieno e sfera che termina tra le braccia di Moschini

88' Nonnis ingaccia il duello in velocità con A. Damonte, fallo e punizione battuta velocemente a cercare Cuka sul secondo palo, ma la traiettoria è troppo lunga e si perde sul fondo

87' Saviozzi centra in pieno la barriera rossonera, colpito al volto un giocatore che rimane a terra

86' punizione dal limite al favore della Cairese, una delle ultime occasioni per rientrare in partita

81' Peirotti al posto di Pellicciari, altra sostituzione ordinata da Corradi

79' Facello chiama il grande intervento del portiere genovese, bravo con la punta dei guantoni a deviare sopra la traversa la conclusione del centrocampista gialloblu

77' Briano al posto di Bablyuk, un giovane per un altro, tantissimi under in campo per questo finale

74' Poggi di testa non riesce a centrare lo specchio, passano i minuti e la Cairese fatica a rendersi minacciosa dalle parti di Boschini. Arenzano ordinato e aggressivo, si conferma in salute la formazione di Corradi

68' Cicirello per Biancato, Corradi inserisce forze fresche per gestire al meglio l'ultimo quarto di partita

67' Mazzoni non risparmia il giallo per proteste nemmeno a Moraglio

64' super Boschini si oppone al destro a botta sicura di Cuka, vicino al gol l'ex Priamar

62' dentro anche Cuka per Diamanti, Alessi cerca di mischiare le carte per tentare di riaprire la gara

60' ammonito anche Alessi per proteste, non sta collezionando complimenti dal pubblico di casa il signor Mazzoni...

58' giallo per Calcagno

57' Moraglio prova a scuotere i suoi:"E' ancora lunga, stiamo dentro la partita"

55' Arenzano a centimentri dal 3-0, batti e ribatti nei pressi della linea e Moraglio riesce a smanacciare evitando la capitolazione

52' altra traiettoria invitante dalla bandierina del numero otto valbormidese, Mazzoni ferma tutto per un fallo in attacco. Intanto entra Poggi al posto di Sassari, Alessi vuole più fisicità nei sedici metri avversari

50' angolo di Berretta dalla sinistra, Facello di testa trova solo l'esterno della rete

48' altre veementi proteste della Cairese per un tocco di mano sulla rovesciata di Saviozzi dal limite dell'area piccola, arbitro e assistente lasciano proseguire tra la rabbia del pubblico di casa

46' ripresa al via. Un cambio per parte, Alessi inserisce Mata al posto di Fabbri (non al meglio), Corradi lascia negli spogliatoi Della Rossa gettando nella mischia Meazzi

SECONDO TEMPO

Squadre a bere un tè caldo! Arenzano avanti 2-0 al "Brin", decidono al momento il rigore di Baroni e l'autorete di Fontana

45' viene anche ammonito il giocatore ucraino, saranno intanto due i minuti di recupero

43' primo squillo di Bablyuk che si accentra da sinistra e costringe Boschini alla parata in tuffo, serve un episodio ai gialloblu per riaprire la gara e acquisire maggior fiducia

40' gara tutta in salita per i padroni di casa, poco fluida la manovra dal centrocampo in su

38' IL RADDOPPIO DELL'ARENZANO, autorete di Fontana. Colpo di testa all'indietro del difensore gialloblu, che taglia fuori causa Moraglio uscito dai pali per arpionare il lancio lungo di Baroni dalla trequarti. Ingenuità che costa carissima alla formazione di Alessi, oggi sotto di due reti

37' Berretta chiama il dai e vai con Facello, troppo lungo il pallone per il giovane talento classe 2005, Boschini in uscita fa ripartire i suoi

33' prima vera occasione gialloblu: Sassari al limite si coordina ma chiude troppo il suo diagonale con la sfera che termina un metro a lato della porta arenzanese.

31' Facello vince un paio di contrasti al limite dei sedici metri, ma perde l'attimo per calciare favorendo l'intervento di Boschini

23' reclamano un tocco di mano in area i giocatori di casa, non è dello stesso parere il direttore di gara

18' il tecnico rossonero predica calma ai suoi dopo la rete di qualche istante fa, la Cairese, ancora alle prese con diverse assenze tra infortuni e squalifiche, fatica ad esprimere il suo gioco in questo avvio

16' BARONI SPIAZZA MORAGLIO DAGLI UNDICI METRI, piattone destro che non lascia scampo al portiere gialloblu. Avanti la squadra di Corradi

15' RIGORE PER L'ARENZANO: entrata in ritardo di Tona probabilmente su Pellicciari, Mazzoni di Chiavari indica il dischetto

12' è particolarmente minaccioso l'Arenzano quando riparte in contropiede: Brini servito in profondità si presenta a tu per tu con Moraglio, bravo, con i piedi, a neutralizzare il diagonale del numero sei ospite

11' traiettoria ad uscire di Fabbri, stacco di Facello che in precario equilibrio non riesce ad imprimere forza alla sfera

9' percussione di Facello per vie centrali, primo corner a favore della Cairese

7' questa volta è più precisa la mira di Biancato, Moraglio costretto ad un grande intervento in tuffo per deviare in angolo il mancino del centrocampista arenzanese

5' abbondano i "Damonte" (ben tre) tra le fila dell'Arenzano: con A. Damonte indicheremo il giocatore con la maglia numero 2, con Al. il numero 10, mentre Lorenzo indossa la 11

4' debuttano oggi in tribuna i nuovi ultras gialloblu, che stanno incitando a gran voce la formazione di Diego Alessi

3' doppio tiro dalla distanza ad opera di Biancato, entrambi i tentativi del giocatore genovese terminano alte sopra la traversa della porta difesa di Moraglio

2' Cairese con la nuovissima divisa gialloblu, completo nero per l'Arenzano

1' inizia la sfida!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CAIRESE: Moraglio, Fontana, Nonnis, Diamanti, Tona, Facello, Bablyuk, Berretta, Sassari, Fabbri, Saviozzi

A disposizione : Rizzo, Krisildi, Briano, Brignone, Gjataj, Cuka, Poggi, Chiarlone, Battistel

Allenatore : Alessi

ARENZANO: Boschini, Damonte A., Calcagno, Della Rossa, Piccardo, Brini, Biancato, Baroni, Pelliccari, Damonte Al., Damonte L.

A disposizione : Marotta, Noro, Cicirello, Pirozzi, Ghigliazza, Baroni, Chiappino, Meazzi, Peirotti