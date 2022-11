Calcio, Promozione. La Carcarese si scioglie al Devincenzi, poker Pietra ai valbormidesi

PIETRA LIGURE - CARCARESE 4-0 (47' Dominici, 62' Puddu, 81' Insolito, 83' aut. Moretti)

45' non c'è recupero. Il Pietra batte 4-0 la Carcarese

44' chiude i cambi Pisano con Rimassa per Rovere

42' Pili out, in campo Corciulo

39' Guaraglia per D'Aprile, si rivede anche Odasso, esce Insolito

38' AUTOGOL DI MORETTI! IL PIETRA E' SUL 4-0!

36' INSOLITO! QUESTA VOLTA L'ATTACCANTE TROVA LA RETE! TRIS PIETRA!

32' nuovo cambio Carcarese: entra Manfredi per Revello

31' Brignone di mezz'esterno sul fondo. Neo di giornata del Pietra la disattenzione nei lanci verso l'attaccante della Carcarese

30' traversa di Mehmetaj! Prese in parola le parole di Pisano

30' continua la sfida di Insolito con Giribaldi, il portiere biancorosso replica centralmente

29' coast to coast tentato da Mombelloni, Puddu lo stende: giallo

28' cambio Pietra: Mehmetaj per Dominici. Pisano: "Pressa tutti!"

27' Bianchi sollecita Vernice sul primo palo, attento l'estremo di Pisano

23' Canaparo per De Matteis, primo cambio per Chiarlone

22' stessa sorta anche per Alò dall'altra parte del campo, traversa che balla a Vernice battuto.

20' che giocata di Insolito! Spacca il palo il numero 7 pietrese con un destro micidiale da posizione defilata. Il Pietra ora ha tanti spazi da poter sfruttare

12' PUDDU! IL RADDOPPIO DEL PIETRA! PIAZZATO SFRUTTATO AL MEGLIO DAL CENTROCAMPISTA CENTRALE DI PISANO!

11' partita aperta, la Carcarese cerca il pareggio, Pietra di ripartenza a caccia del raddoppio

5' lancio lungo di Spozio per Brignone che centralmente può concludere verso Vernice, mancino centrale, agevole per Vernice

4' Pietra a un passo dal raddoppio! Giravolta di Insolito chiusa di mancino a giro, strepitoso Giribaldi

2' E LO FA SUBITO! DOMINICI! DESTRO INCROCIATO, GIRIBALDI NON PUO' NULLA! BIANCOCELESTI IN VANTAGGIO!

1' si parte subito con un'altra occasione clamorosa per la Carcarese. Controllo e tiro di Brignone alto, il Pietra deve scuotersi

SECONDO TEMPO

45' squadre negli spogliatoi, 0-0 al Devincenzi

44' ammonito Insolito

43' presupposti buoni per la Carcarese in questa fase di match, manca però la dovuta cattiveria per calciare verso Vernice

42' rischio harakiri per il Pietra, Brignone non ha però lo spunto per calciare verso la porta (nell'occasione proteste biancocelesti per un intervento dello stesso Brignone)

40' bella sgroppata di Rovere sulla corsia mancina, il cross in area non viene però "seguito" dai compagni di reparto

34' Alò grazia il Pietra! Tocco sottomisura alto del centrocampista biancorosso. E' l'occasione più nitida di questa prima parte di primo tempo

30' tentativo doppio dalla distanza di Szerdi, si esalta due bolte Giribaldi

26' Chiarlone chiama Bianchi a mostrare più carattere, in termini decisamente più energici...

23' ammonito Brignone

20' Carcarese meno manovriera rispetto ai suoi standard. L'opzione del lancio lungo verso Brignone è stata intrapresa già in diverse occasioni

19' Forza dalla distanza Insolito, blocca Giribaldi

18' Dominici in acrobazia non trova la porta, bel gesto tecnico del numero nove biancoceleste

12' ospiti con il loro canonico 4-3-3: Brignone falso nueve, sostenuto da Bianchi e De Matteis

10' ritmi abbastanza cadenzati in questo avvio di gara. Nel Pietra 4-4-2 con D'Aprile e Rovere a sostegno di Dominici e Insolito.

6' nulla da fare dalla bandierina, il cross di Szerdi si appoggia sulla rete esterna della porta

6' prima azione pericolosa per il Pietra, il cross di Varaldo viene respinto in corner

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PIETRA LIGURE: Vernice, Andreetto, Pili, Ayalas, Insolito, Puddu, Dominici, Rovere, Szerdi, D'Aprile, Varaldo.

A disposizione: Duberti. Ponzo, Corciulo, Mehmetaj, Guaraglia, Odasso, Asteggiante, Bolia, Rimassa.

Allenatore: Pisano

CARCARESE: Giribaldi, Gavarone, Mombelloni, Revello, Spozio, Moretti, Alò, Prina, De Matteis, Brignone, Bianchi.

A disposizione: Delfino, Basso, Canaparo, Manfredi, Giles, Bonifacino, Gamba, Bertoni, Baccino.

Allenatore: Chiarlone

Arbitro: Corellino di Genova

Assistenti: Trucco - Salvestrini