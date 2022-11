Calcio. Promozione, una poltrona per tre: Praese, Pietra Ligure e Serra Riccò in piena lotta per il campionato, ecco il programma del 12° turno

E’ probabilmente troppo presto per tagliare fuori dalla corsa all’Eccellenza le squadre che inseguono Praese, Pietra Ligure e Serra Riccò, ma il passo tenuto fin qui dalle prime tre della classe “rischia” di diventare insostenibile per chi, da settembre ad oggi, ha avuto qualche saliscendi di troppo.

Il calendario odierno nasconde però diverse insidie, sia al Pietra, sia alle due genovesi: la squadra di Pisano attende al “Devincenzi” una Carcarese che viaggia a vele spedite lontano dal “Corrent” (già tre i successi in trasferta ottenuti dai biancorossi), la Praese riceve la visita del Ventimiglia in piena lotta per la top five, mentre il Serra Riccò testerà nuovamente le ambizioni di alta classifica di un Celle Varazze che fatica ad ingranare.

Bragno-Ceriale è un’altra sfida che mette in palio punti pesanti: i valbormidesi devono ritrovare le certezze e i risultati di inizio stagione per frenare la discesa a ridosso della zona playout, Brignoli punta invece a consolidare un piazzamento a ridosso del trio di testa.

Sembra funzionale il binomio Soccer Borghetto-Cattardico, impegnato ad Ospedaletti con l’obiettivo di allungare la striscia positiva, mentre Legino e Baia Alassio affronteranno due gare delicate in chiave salvezza: per i verdeblu c’è la trasferta di Borzoli, i gialloneri ricevono la Campese in un match tra le due squadre che al momento chiudono la graduatoria.

A completare il quadro GolfoDianese-Sampierdarenese.

Su tutti i campi si parte alle 15.00, livescore su Svsport.it