Calcio. Seconda Categoria: nel gruppo B super sfida al vertice tra Nolese e Cengio, Pallare e Murialdo inseguono la prima vittoria

Un anticipo è già andato in scena ieri, ma il clou della giornata numero sei andrà in scena questo pomeriggio, con tanti incroci interessanti soprattutto nel gruppo B (in campo alle 14.30).

C’è attesa per la sfida al vertice tra Nolese e Cengio, separate da due punti e pronte a darsi battaglia in uno scontro diretto già cruciale in ottica promozione. Alle loro spalle Dego e Borghetto cercheranno di avvicinarsi ulteriormente ospitando rispettivamente Sassello e Pallare, quest’ultimo ancora a caccia del primo hurrà della stagione insieme al Murialdo, atteso dal match casalingo con la Rocchettese.

Nel girone A, orario mattutino per Real Santo Stefano-Riva Ligure, mentre alle 14.30 toccherà al San Bartolomeo vedersela con la Polisportiva Sanremo 2000. A chiudere il programma il posticipo delle 19.00 tra Argentina e Nuova Sanstevese.