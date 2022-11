Calcio. Serie D: la ripartenza del Vado passa da Sanremo, per il Sestri Levante c’è la visita del Gozzano

Il trittico Bra-Sestri Levante-Sanremese rappresentava un bel banco di prova per testare le ambizioni di altissima classifica del Vado: contro giallorossi e corsari, però, è arrivato un solo punticino, nonostante prestazioni sicuramente sufficienti da parte di Lo Bosco e compagni.

Attenzione allora a non farsi risucchiare nel gruppone che vede racchiuse ben dodici squadre nel giro di sette punti: anche il presidente Tarabotto, nel post partita di domenica scorsa, ha preferito tralasciare il discorso Serie C concentrandosi su un piazzamento playoff, comunque difficile da raggiungere vista l’alta competitività del girone A.

E sarà difficile anche l’impegno che la formazione di mister Didu dovrà affrontare nel pomeriggio al “Comunale” di Sanremo: i matuziani fanno più paura in trasferta che in casa, ma per portare via punti dalla città dei fiori servirà una grande prova a livello tecnico e mentale, contro una delle candidate principali alla promozione.

Cancelli aperti al “Sivori” per la capolista Sestri Levante, che attende la visita del Gozzano, mentre il Ligorna, in ottima salute e più che mai determinato a recitare un ruolo da protagonista in questo campionato, cercherà di rafforzare la zona playoff andando ad affrontare un Legnano fin qui troppo altalenante (unica gara del pomeriggio che prenderà il via alle 15.00 rispetto al canonico orario delle 14.30).

Ostacolo Castellanzese per il Derthona, a caccia del sesto risultato utile di fila, la Fezzanese se la vedrà invece tra le mura amiche del “Luperi” contro il Borgosesia.

Ecco nel dettaglio il programma odierno.