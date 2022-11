Calcio, Rappresentativa Under 19: tornano protagonisti i ragazzi ponentini

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Juniores Under 19” del Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo “Giacomo De Vincenzi” di Pietra Ligure (SV) il giorno martedì 29 novembre 2022 alle ore 14.30, per svolgere una seduta di allenamento, i sottoelencati giocatori:

Albenga 1928

De Boni Leonardo – Giudice Francesco – Graziani Gabriel – Graziani Thomas

Angelo Baiardo

Calcagno Davide

Arenzano Football Club

Damonte Lorenzo

Cairese

Berretta Francesco – Briano Andrea – Turco Samuele

Celle Varazze F.B.C.

Repetto Gabriele

Ceriale Progetto Calcio

Sardo Simone

Finale

Mondino Dominik – Paniate Luca – Stagnaro Andrea

Football Genova Calcio

Milite Matteo – Palmisano Daniel – Lo Vecchio Andrea

Imperia Calcio Srl

Ardissone Federico – Fatnassi Amin – Jebbar Munir – Morchio Tommaso – Paraschivia Alex – Plando Francesco – Ventura Edoardo

Legino 1910

Sadiku Leon

Little Club James

Fossati Samuele

New Bragno Calcio

Ghibaudo Fabio

Ospedaletti Calcio

Manno Massimo – Saih Mounir

Pietra Ligure 1956

Bolia Marco

Soccer Borghetto

Gibertini Alessio

Taggia

Demme Francesco – Elettore Edoardo – Malfatto Giambattista

Vallescrivia 2018

Ramos Segarra Roberto Loris

Ventimigliacalcio

Hederbache Matteo

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Coordinatore Organizzativo: Ferrando Giuseppe

Allenatore/Selezionatore: Chiappucci Giuseppe

Vice Allenatore/Selezionatore: Maggiari Michele

Preparatore Portieri: Provato Jacopo

Dirigente: Ferrando Giuseppe

Fisioterapista: Bevegni Francesco

Magazziniere Gandolfo Sergio