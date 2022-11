Calcio, Carcarese. Il ds Gandolfo analizza con lucidità lo 0-4 di Pietra Ligure: "Ce la siamo giocata per un tempo. A ranghi completi potremo fare un grande girone di ritorno" (VIDEO)

Ci sono risultati, pur pesanti, che possono far cogliere insegnamenti non indifferenti.

La partita di domenica contro il Pietra Ligure resterà infatti uno dei passaggi di crescita cruciali per la Carcarese nel corso del prossimo futuro, dopo il 4-0 incassato al Devincenzi.

I biancorossi hanno risposto colpo su colpo alla formazione di Pisano nel corso della prima frazione, ma una volta subìto il gol di Dominici le micidiali ripartenze pietresi hanno giustamente premiato la capolista.

Tanti spunti quindi per il ds Gandolfo nel post partita, in attesa dell'apertura del mercato fissata per giovedì.