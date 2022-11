Calcio, Eccellenza. UFFICIALE: Gian Luca Bocchi è il nuovo allenatore dell'Imperia

Gian Luca Bocchi è il nuovo allenatore dell'Imperia. Questa la scelta della società che ha così deciso di affidarsi a una delle bandiere dell’Imperia. Da calciatore ha infatti collezionato ben 238 presenze in neroazzurro per poi prenderne le redini da allenatore delle giovanili prima, dei ‘grandi’ poi tra il 2014 e il 2016.

“Da parte mia c’è prima di tutto soddisfazione – esordisce il tecnico - essere chiamato dopo tanti anni di stop è un attestato di stima nei miei confronti che mi fa molto piacere. Logico poi che ci sia entusiasmo, attaccamento alla società e alla piazza che per me rappresenta tantissimo. Sono conscio di dover dare tanto sia dal punto di vista tecnico sia da quello caratteriale.

Sicuramente subentrare è diverso rispetto a iniziare la stagione. Delle problematiche si sono presentate, sennò non sarei qui oggi – prosegue. Per prima cosa cercherò di capirle e apportare dei correttivi dove possibile trasmettendo anche cosa significhi giocare per l’Imperia. Alcuni lo sanno già benissimo, ma per chi è arrivato quest’anno e per i più giovani evidenzierò l’importanza dell’Imperia, una piazza ribadisco importante, esigente, ma non troppo, nel senso che nessuno chiede la luna, ma l’impegno sempre.

La squadra ha valori importanti per la categoria, così come la società, serve quindi una presa di coscienza sul fatto che i risultati sul campo debbano essere di un certo livello. Sono convinto che con il lavoro e il piglio giusto si possano ottenere".

Bocchi dirigerà il suo primo allenamento nel pomeriggio odierno. A lui va il sincero augurio di tutta la Ssd Imperia.