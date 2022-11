Calciomercato Promozione. Ceriale, in attesa di Castagna non sono previste uscite dalla rosa

Con il calciomercato in funzione analizziamo la situazione in casa Ceriale, dopo il pareggio ottenuto contro il New Bragno.

Secondo gli ultimi rumors in casa biancoblu non sono previste operazioni in uscita dalla rosa di mister Brignoli. Il gruppo si è dimostrato unito e soddisfatto del lavoro svolto fino ad oggi e, salvo, colpi last-minut, non ci dovrebbero essere cessioni.

In entrata il Ceriale sta valutando un innesto per quanto riguarda l'attacco, con una trattativa ancora non ben definita. Nel frattempo tecnico e società confidano nel pieno recupero di bomber Castagna, ormai quasi pronto al rientro.