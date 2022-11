Pallanuoto. Len Euro Cup: BPER Rari Nantes Savona in vasca contro l'Ortigia

Mercoledì 30 novembre alle ore 15, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Zanelli” di Savona, con l’Ortigia nell’incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale della Len Euro Cup 2022/2023.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Vuk Milovic (Serbia) e Andrej Franulovic (Croazia). Il Delegato Len sarà Mark Koganov (Azerbaigian).

Sono a disposizione i biglietti al costo di euro 8,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis. Si ricorda che per le partite della Len Euro Cup non valgono gli abbonamenti del Campionato.