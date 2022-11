Il poker è servito e per la VBC Savona sarà un’altra settimana in testa alla classifica di Serie C! I biancorossi escono vittoriosi anche dalla trasferta genovese sul campo dell’Acli Santa Sabina e salgono a quota 12 punti.

Un’altra prova convincente per gli uomini di coach Lemmi, che possono ora recuperare le forze nella mini sosta del campionato.

ACLI SANTA SABINA – VBC SAVONA 1-3 (15-25 / 21-25 / 25-22 / 21-25)