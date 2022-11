Società sportive: dove riporre il materiale quando manca lo spazio in magazzino

Lo spazio in magazzino, si sa, non è mai abbastanza.

Questa verità è particolarmente nota alle società sportive che tra attrezzature, reti, palloni e strumenti da palestra, si trovano ben presto a esaurire lo spazio a disposizione di depositi e magazzini.

La mancanza di spazio è un vero tallone d’Achille per queste aziende, che in alcuni casi si trovano costrette persino a limitare il numero di abbonati per mancanza sostanziale di infrastrutture adatte a ospitare le attrezzature necessarie.

E se da un lato il boom del fitness ha rappresentato un’ottima opportunità di crescita, dall’altro un maggior numero di persone interessate alle attività sportive non ha fatto che acuire il problema.

Dove riporre il materiale quando manca lo spazio in magazzino?

Casaforte self storage offre un servizio di archiviazione flessibile perfettamente adatto a queste società, ma prima di osservare da vicino tutti i vantaggi di questa soluzione vediamo come nel corso degli anni diverse aziende hanno posto un freno parziale al problema.

L’implementazione di scaffalature e ganci a parete

L’implementazione di scaffalature di buona qualità e ganci a parete rappresenta un primo passo per sfruttare al meglio gli spazi disponibili.

Con questi sistemi è infatti possibile andare a sfruttare in verticale tutti i metri quadri disponibili, aumentando anche del 30% lo spazio a disposizione in un determinato ambiente.

Certo, non tutti gli oggetti possono trovare spazio sugli scaffali.

Proprio per questo motivo, in genere, gli oggetti di uso quotidiano e quelli più ingombranti trovano spazio proprio sui piani più bassi degli scaffali, mentre gli oggetti più piccoli, leggeri o meno ingombranti possono essere tranquillamente risposti sulle scaffalature.

Non sarà certo una soluzione in grado di risolvere drasticamente il problema dello spazio, ma sicuramente rappresenta uno step indispensabile per ottimizzare lo sfruttamento di qualsiasi magazzino.

Uso di depositi e campi condivisi

Per tutte quelle aziende che non sono riuscite a risolvere i propri problemi con l’implementazione delle scaffalature, l’uso di depositi e campi condivisi ha rappresentato una soluzione certamente più efficace.

Unendo gli sforzi, infatti, due o tre società possono affittare spazi decisamente più ampi di quelli che normalmente potrebbero permettersi, accedendo a soluzioni di archiviazione prima impensabili.

I problemi però, in questo caso, non sono rappresentati tanto dai metri quadrati a disposizione, quanto dalla scarsa comodità delle soluzioni condivise.

Pensiamoci bene: chi garantisce che le attrezzature non venga mischiate in maniera ordinata? Chi stabilisce la dimensione esatta dello spazio da affittare? Spesso infatti, alcune società necessiterebbero di spazi più ridotti ed altre più ampi, con la necessità oggettiva di giungere a compromessi non molto vantaggiosi per entrambe.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che l’implementazione di questa soluzione comporta la sottoscrizione di un canone d’affitto, con tutti gli svantaggi che questo comporta (versamento di una caparra, di una cauzione, obbligo di firmare un contratto a lungo termine e via dicendo).

Come trovare quindi una soluzione ideale per riporre il materiale quando manca lo spazio in magazzino?

Hotel delle Cose, l’alleato delle società sportive in cerca di spazio extra

Gli Hotel delle Cose rappresentano una soluzione moderna alle esigenze aggiuntive di spazio di tutte le società sportive che non sanno dove riporre le proprie attrezzature.

I box variano infatti da un minimo di 2 a un massimo di 120 metri quadri, permettendo a chiunque di trovare una soluzione adatta alle proprie esigenze. Ogni spazio risulta allarmato e videosorvegliato h24, garantendo un maggiore standard di sicurezza per le proprie attrezzature.

I contratti possono essere rinnovati a piacimento, e disdetti con solo 15 giorni di anticipo sulla scadenza stabilita. Infine, il personale gentile e specializzato vi guiderà nello sfruttamento di ogni centimetro a disposizione, permettendovi di noleggiare uno spazio effettivamente adatto alle vostre esigenze.