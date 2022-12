Stop a noia e sedentarietà per il tuo cane: da Varazze ad Andora c’è Luca il Dog Sitter

Un Dog Sitter per risolvere i problemi di solitudine e sedentarietà del tuo cane.

Il cane, il migliore amico dell’essere umano, sempre più presente nelle case delle famiglie, ha bisogno di cure, movimento e gioco. Per questo motivo, per chi lavora ed è molto impegnato durante la giornata, oppure per le persone anziane che godono della compagnia di questo magnifico animale, ma talvolta sono impossibilitati a uscire, può essere molto utile il servizio reso in tutto il territorio savonese da Luca il Dog Sitter .

Luca il Dog Sitter si occupa da sempre di cani, la sua più grande passione, ma non solo. È un Dog Sitter preparato e appassionato, che conosce il lavoro e sa prendersi cura del cane con amorevole attenzione.

Da Varazze ad Andora, compresa la Valbormida e tutte le zone dell’entroterra, Luca è la persona ideale a cui affidare l’amico a quattro zampe. Un Dog Sitter di fiducia, disponibile e garbato, flessibile negli orari e negli spostamenti in tutta la provincia di Savona.

“Talvolta i cani soffrono di solitudine – spiega Luca – oppure patiscono la vita troppo sedentaria che sono costretti a condurre a causa degli impegni di lavoro dei loro amici umani. Io mi occupo con dedizione di spezzare la loro giornata, facendoli uscire a sgambettare un po’. I cani sono la mia vita, per questo riusciamo in tempi brevissimi ad entrare in sintonia e diventare amici”.

Luca il Dog Sitter è disponibile al numero di telefono 338 384 8280.