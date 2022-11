Calciomercato. Vado, Adusa è già a Varese. Al Ligorna piace Giuffrida

Come confermato dalla nostra redazione di Varese, ieri ad allenarsi con i biancorossi era presente Jonathan Adusa, l'ormai ex attaccante esterno del Vado.

Dopo un buon avvio (10 presenze e due reti totali), l'ala di nazionalità ghanese non ha trovato continuità di rendimento, aprendo le porte della cessione al team diretto da mister Luciano De Paola.

Parlando di ex giocatori del Vado, invece, potrebbe continuare in Liguria, ma con una maglia diversa, la traiettoria sportiva di Giuseppe Giuffrida: il centrocampista di Catania, passato in estate alla Sanremese, pare essere sotto la lente di ingrandimento del Ligorna.