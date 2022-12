Savona. Oggi il convegno "Sport e Giovani, il ritorno al gioco"

E’ in programma oggi pomeriggio, Giovedì 1 Dicembre alle ore 17, a Savona in via Montenotte 2 presso la Sala Riunioni "Lelio Speranza" del Coni Point il Convegno "Sport e Giovani : il ritorno al gioco" organizzato dall'ANSMes (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito Sportivo). Presentazione da parte del delegato provinciale del Coni di Savona e responsabile regionale Ansmes Liguria Roberto Pizzorno.

I saluti ufficiali arriveranno dal presidente provinciale dell'AMSMeS Francesco Ciocca.