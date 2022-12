Calcio, Promozione. Gomme tagliate al direttore di gara, passa alla Procura Federale il caso di Bragno - Ceriale

E' stato posta nero su bianco dal signor Ucci di Genova la dinamica dell'ormai noto taglio delle gomme, scoperto nel post partita di Bragno - Ceriale.

Ecco quanto scritto a referto dal direttore di gara, con gli atti trasmessi alla Procura Federale.

gara del 27/11/2022

NEW BRAGNO CALCIO - CERIALE PROGETTO CALCIO IL G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione;

Considerato che in esso il ddg riportava testualmente: "Al termine della gara, raggiunta la mia autovettura, notavamo che entrambe le gomme, lato sinistro, erano forate. Avvertiti i dirigenti della società ospitante New Bragno Calcio dell'accaduto si sono subito dimostrati solidali e disponibili con il sottoscritto e i colleghi, mettendo a disposizione un compressore, con cui tentavamo di gonfiare le gomme senza risultato. La società Bragno, in seguito, mi permetteva di lasciare l'autovettura all'interno del recinto di gioco, affinché fosse custodita per la notte. Nella giornata di lunedì, per permettermi il recupero della mia autovettura un rappresentante del società New Bragno Calcio, presumibilmente il presidente, mi aspettava sul posto.

I fatti oggettivi mi impediscono di dichiarare con certezza i responsabili del gesto, anche se per tutta la durata dell'incontro, in particolare dal 35' del 1t al 40' del 1t, siamo stati oggetto di pesanti illazioni da parte della tifoseria del A.S.D Ceriale Progetto Calcio (vedi rapporto AA2)";

Atteso che, come anche attestato dal ddg, non è stato possibile nell'immediatezza risalire con certezza ai responsabili del gesto

DISPONE

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco RICCI





