Calciomercato, Albenga. Ufficiale un grande ritorno, Leonardo Di Salvatore si è già allenato con la truppa bianconera

L'Albenga non vuol sottovalutare alcun dettaglio nella rincorsa alla Serie D e nonostante il buon vantaggio sulla prima inseguitrice (10 le lunghezze sulla Genova Calcio), la rosa bianconera sarà ulteriormente ritoccata.

Oggi è stato annunciato il ritorno di Leonardo Di Salvatore dopo l'esperienza nella stagione 2019-20 (sospesa poi per l'arrivo del Covid).

Oltre all'esterno ex Fossano sono in arrivo un forte difensore centrale e una punta (sondaggio in corso per Saviozzi). In uscita Carballo, Basso e Dagnino.

Il comunicato:

L’A.S.D. Albenga 1928, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Leonardo Di Salvatore, attaccante classe 1999.

Un ritorno in maglia bianconera dopo la stagione 2019-2020, voluto direttamente dal presidente Marinelli, un “regalo” per tutta la tifoseria e la piazza ingauna, un ulteriore tassello per il reparto offensivo della prima squadra a disposizione di mister Buttu.

A Leonardo va il più caloroso bentornato da parte del presidente Simone Marinelli, della dirigenza e di tutta la società.