Giudice Sportivo, Eccellenza: sono 10 i giocatori fermati per almeno un turno

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 27/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

LAVAGNESE 1919

Per mancata vigilanza all'accesso in zona riservata ai non aventi diritto, in quanto, alla fine della gara una persona non identificata che indossava una tuta della società si trovava nello spazio antistante gli spogliatoi, iniziava un diverbio acceso attraverso la rete che separa lo spazio davanti agli spogliatoi con il campo con un giocatore della società ospite che era all'interno del tdg, rivolgendogli espressioni offensive e gravemente minacciose. Quando la persona non riconosciuta cercava di entrare, interveniva un dirigente società per non permettere alla persona di entrare in campo, scortandolo fino ad un locale palestra limitrofo, nel quale si stava chiuso per diversi minuti, per poi uscire al di fuori del recinto spogliatoi. Veniva identificato solo dopo la richiesta del ddg, al quale, dopo una decina di minuti veniva fornito il documento, su cui era scritto che o stesso non dava diritto all'accesso al tdg (sanzione ridotta per il fattivo comportamento della società).

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

RISSO ALESSANDRO (CANALETTO SEPOR)

CASALI MARINO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

ALESSI DIEGO (CAIRESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

ROSSETTI CRISTIANO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARIANI ALBERTO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MAISANO GIUSEPPE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

RUVO ALBERTO (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE (I INFR)

RONCONE MARCO (LAVAGNESE 1919)

FRESIA STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

Espulso per doppia ammonizione, mentre usciva dal tdg, rivolgeva alla terna espressioni gravemente irriguardose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LERINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)

VENTURA DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARONI FABIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

GRECO TOMAS HUGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LERINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FRANZINO BABLIUK M (CAIRESE)

PRISCO ARMANDO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BONNI GABRIEL (CANALETTO SEPOR)

VALENTINI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

METALLA ELVIS (FINALE)

SCALIA LORENZO (FINALE)

CERCHI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SCARRONE TOMMASO (ALBENGA 1928)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (III INFR)

CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MARTINO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

COSENTINO EMANUELE (FINALE)

RIGHETTI MARCO (LAVAGNESE 1919)

SCARF MICHAEL (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GRANDI ALESSIO (TAGGIA)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

COSTANTINI NICHOLAS (ALBENGA 1928)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MORAGLIO ALBERTO (CAIRESE)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BELVEDERE ANDREA (FINALE)

GNECCHI GIANLUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LUPI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

POLISENA ANTONIO (IMPERIA CALCIO SRL)

ADORNATO DAVIDE (LAVAGNESE 1919)

LASAGNA PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

TRACANNA ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

ZOLA SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ILLIANTE MASSIMILIANO (FINALE)

GARBARINO LORENZO (LAVAGNESE 1919)

PORRATA NICOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

TRIPI DAVIDE GIORGIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)