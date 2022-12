Calcio, Prima Categoria B. La Spotornese non si scompone e batte 3-2 il Masone

La Spotornese torna a vincere in casa dopo il brutto stop con il Pra.

Lo fa battendo il Masone, una delle squadre più quotate in questo avvio di stagione, subendo la rete iniziale con Craviotto (su calcio di punizione) per poi ribaltare le sorti del match in corso d'opera. Le tre reti biancocelesti portano la firma di Ferrotti, Orcino (rigore) e Intili. Nel finale il secondo gol dei genovesi con Muto.

Con questi tre punti la squadra di Dorigo aggancio il gruppone al secondo posto a quota 20 (il Pra, il Savona e lo stesso Masone).

La classifica: