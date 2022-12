Calcio. Serie D, anticipo che profuma di playoff: alle 14.30 in campo Ligorna e Bra

Con i sedicesimi di Coppa Italia in calendario mercoledì prossimo, Ligorna e Bra giocano d’anticipo per poter beneficiare di un giorno di riposo in più in vista del match che metterà di fronte ancora una volta biancoblu e piemontesi, seppur a campi invertiti rispetto alla sfida odierna valevole per la 16^ giornata del girone A di Serie D.



Una gara tra due squadre in salute e che puntano dritte a un piazzamento playoff per quanto dimostrato fin qui: il team di Roselli, dopo aver visto sfumare l’arrivo in mediana dell’ex Sanremese e Vado Giuseppe Giuffrida, ha una ghiotta chance per staccare momentaneamente i rossoblu al terzo posto, stesso identico obiettivo dei piemontesi in caso di tre punti in quel di Molassana.



Fischio d’inizio alle ore 14.30, livescore su Svsport.it

Il programma: