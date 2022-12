Calcio. Test genovesi per Speranza, Veloce e Spotornese: ennesimo sabato ricchissimo per il girone B di Prima Categoria

Pioggia, vento e freddo pungente non fermano i classici appuntamenti del sabato con il girone B di Prima Categoria. Spazio ai canonici anticipi che vedranno impegnate ben sei squadre tra il primo pomeriggio e la tarda serata, con equa distribuzione tra savonesi e genovesi.

Si parte alle 14.30 con Olimpic-Speranza, sfida a tinte rossoverdi in cui la formazione di Gerundo cercherà di consolidare la zona playoff dopo un ottimo avvio di campionato, mentre mezz’ora più tardi toccherà alla Veloce – sbloccatasi in settimana grazie all’1-1 imposto alla Vadese – scendere in campo contro il Multedo, che ha appena salutato l’attaccante Testi passato alla Letimbro.

Consueto appuntamento serale (ore 19.30) per la Spotornese, che se la vedrà al “Ruffinengo” contro il Masone, seconda forza del girone, a pari punti con Pra e Savona, alle spalle del Quiliano&Valleggia.

Il programma: