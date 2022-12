Pallanuoto. Poneriggio alla Zanelli per la RN Savona, alle 15:00 la sfida alla Roma

Sabato 3 dicembre alle ore 15.00, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Zanelli” di Savona, con il Distretti Ecologici Nuoto Roma nell’incontro valevole per la 7^ giornata del Campionato di Serie A 1 maschile di Pallanuoto 2022/2023.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Luca Bianco di Gavardo (Brescia) e Antonio Guarracino di Napoli. Il Delegato Fin sarà Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Sono a disposizione gli abbonamenti “Posto Unico” per le 13 partite della Regular Season al costo di euro 65,00 ed i biglietti per la singola partita al costo di euro 8,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.