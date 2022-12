Calcio. Il Soccer Borghetto scappa, la Praese la riprende: è 2-2 all' Oliva

SOCCER BORGHETTO - PRAESE 2-2 (9' Alberto, 28' Di Lorenzo - 79' Ymeri, 87' Amedeo)

50' FINISCE QUA, UN PUNTO A TESTA ALL'OLIVA

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' calo atletico evidente del Soccer nei minuti finali

42' PAREGGIO DELLA PRAESE! AMEDEO INFILA DI TESTA ROSSI, A NULLA E' SERVITO IL MIRACOLO DI ROSSI SU CURABBA!

39' Cattardico richiama Staltari, in campo Taku

37' dquadre lunghissime, esito aperto in questo finale

34' YMERI LA RIAPRE DOPO IL MIRACOLO DI ROSSI! PRAESE DI NUOVO IN PARTITA!

30' punizione di Gaggero allungata dalla barriera del Soccer, dall'angolo spazza la retroguardia biancorossa

26' ammonito Giglio

20' fuori Piroli, dentro Cristofaro. Ma perchè non inserire gli slot per i cambi anche nei dilettanti?

18' come non detto: magia di Carparelli per Giglio, Scatolini pare ancora di piede

18' a livello di azioni il taccuino regala veramente poco...

16' Amedeo per Tosi, prova opaca dell'ala verde

12' subito l'occasione per il neoentrato, chiuso in spaccata a pochi centimetri da Scatolini

11' risponde Cattardico con Giglio per Gibertini

8' Bruzzone - Gaggero, secondo cambio ospite

8' Grandi lascia correre molto, forse anche troppo rispetto a certi contrasti

4' fortissimo discorso motivazionale di Flachi negli spogliatoi, nel frattempo inizia a piovere

1' cambio Albertoni - Di Molfetta nella Praese

SECONDO TEMPO

48' ammonito Di Lorenzo, duplice fischio, squadre negli spogliatoi

45' saranno tre i minuti di recupero

45' Carro Gainza si lascia ingolosire calciando da fuori area, conclusione rivedibile...

42' si rivede il Soccer, mancino di Di Lorenzo dal limite. Buona la coordinazione, pallone colpito troppo alto per evitare la chiusura della difesa della Praese

40' Decerchi sul coccige di Staltari, colpo doloroso per l'attaccante del Soccer

38' la Praese prova a serrare i tempi, lanci oltre la linea difensiva del Soccer approfittando della grande forza fisica dei verdi. Tranne qualche apprensione, fino ad ora la retroguardia biancorossa si è disimpegnata con estrema attenzione

34' grande percussione di Carro Gainza, fa tutto bene il centrocampista uruguaiano, mancando però clamorosamante la conclusione

31' Carletti inverte Tosi e Bruzzone, mossa già vista due settimane fa a Ceriale

29' Staltari a pochi centimetri dal tris. Scatolini chiude lo specchio e col piedone salva i suoi!

28'DI LORENZO! IL RADDOPPIO DEL SOCCER! COLPO DI TESTA PERFETTO, MA PRAESE DI FROLLA SUI CALCI PIAZZATI

20' a proposito di clima, non fa affatto freddo all'Oliva, si sono recuperati 4-5 gradi rispetto a ieri

19' a terra Carro Gainza dopo il contrasto con Raso, si sta scaldando il clima in caldo

16' curioso episodio, si rompe il fischietto del direttore di gara, mister Carletti presta il suo a Grandi di Novi

15' reazione immediata della Praese, riflesso incredibile di Rossi sul colpo di testa di Albertoni!

9' ALBERTO! SOCCER IN VANTAGGIO TAP IN IMPRENDIBILE DOPO LA PRIMA PARATA DI SCATOLINI

8' che traversa di Carparelli! Destro di controbalzo che scavalca Scatolini ma sbatte sulla trasversale.

5' Tosi giù in area, Grandi fa correre, proteste vibranti dei verdi

3' la Praese prova subito a dare i suoi canonici strappi , allargando sulla destra per favorire le sgroppate di Tosi

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SOCCER BORGHETTO: Rossi, D'Aiuto, Calcagno, Alberto, Viola, Gasco, Carparelli, Di Lorenzo, Staltari, Carro Gainza, Gibertini.

A disposizione: Gallo, Tripodi, Piazzai, Taku, Saprile,Kacellari, Rimassa, Giglio, serra

Allenatore: Cattardico

PRAESE: Scatolini, Decerchi, D'Amoia, Ymeri, Rusca, Raso, Tosi, Albertoni, Bruzzone, Curabba, Piroli.

A disposizione: Gastaldo, Cosmi, Cristofaro, Andreoni, Amedeo, Cacciani, Gaggero, Di Mofletta, Flachi,

Allenatore: Carletti

Arbitro: Grandi di Novi Ligure

Assistenti: Costantino di Albenga e Trucco di Imperia