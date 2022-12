Calcio. Prima Categoria A: la nuova capolista San Francesco Loano cerca conferme contro il Plodio, nel gruppo B spiccano Letimbro-Savona e Albissole-Quiliano&Valleggia

E’ una delle neopromosse dalla Seconda Categoria, ma la San Francesco Loano ha dimostrato fin da subito di poter recitare un ruolo da assoluta protagonista anche in Prima, con la classifica vede i rossoblu al comando del girone A dopo una prima parte di stagione dominata dal Camporosso.

La classifica resta cortissima, con cinque racchiuse nel giro di quattro punti: dalla capolista all’Aurora quinta in graduatoria sarà probabilmente battaglia fino alla fine, mentre dal Millesimo in giù sembra una questione tutta legata alla salvezza.

Le sfide odierne propongono test casalinghi alle prime tre della classe: la San Francesco Loano ospita il Plodio, il Camporosso attende la visita del Mallare mentre per il Pontelungo c’è la San Filippo Neri Yepp Albenga. Rinviata Altarese - Andora

Occhi puntati anche sul girone B, con le due attesissime sfide Letimbro-Savona e Albissole-Quiliano&Valleggia: al “Santuario” si gioca per la salvezza e per restare in scia al gruppone di testa, mentre al “Picasso” la formazione di Ferraro vuole confermarsi al vertice contro una delle squadre più insidiose del campionato. Completano il programma Priamar-Vadese e Cogoleto-Pra.

Nel dettaglio gli orari di tutte le partite.