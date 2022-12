Calcio. Serie D: tra il Vado e il ritorno al successo c’è l’ostacolo Legnano, impegni in trasferta per Sestri Levante e Sanremese

Paragonare Napoli e Sestri Levante è sicuramente azzardato, ma è innegabile che più di un’analogia stia accompagnando il cammino di partenopei e “Corsari”.

Filotti di vittorie da record, entusiasmo, organizzazione di gioco e solidità difensiva sono i principali aspetti che accomunano due squadre che stanno letteralmente dominando i rispettivi campionati.

Le dieci vittorie di fila tra ottobre e novembre hanno proiettato i levantini a +8 sulla Sanremese, che ogni anno trova sempre un osso durissimo sulla strada che porta alla Serie C: il duello a distanza andrà avanti anche questa domenica, con la squadra di Barilari impegnata sul difficile campo dello Stresa, mentre i matuziani saranno di scena al “Palli” contro un Casale in alto mare dopo le dimissioni di mister Sesia e una lunga lista di giocatori pronti a lasciare i nerostellati, alle prese con gli ormai noti problemi societari.

Impegno casalingo per il Vado, determinato a riconquistare il terzo posto dopo il pari di ieri tra Ligorna e Bra: la formazione di Didu se la vedrà al “Chittolina” contro il Legnano, in attesa di capire come si muoverà la società rossoblu in ottica mercato (qualche operazione in entrata e in uscita resta più che probabile).

Trasferta a Gozzano per la Fezzanese, sarà invece ospite del Borgosesia il Derthona di mister Chezzi, a caccia del settimo risultato utile di fila.

Tutte le gare prenderanno il via alle 14.30, ad eccezione di Casale-Sanremese prevista per le 15.00.

Il programma: