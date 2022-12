Calciomercato. Plodio, grinta e corsa per il centrocampo con Samuele Riolfo

Il comunicato:

Ancora un rinforzo, altro innesto di qualità e di esperienza. Dall'Aurora arriva Samuele Riolfo, classe 1996, giocatore che ha diversi anni di militanza in prima categoria, avendo giocato prima con i lupi di Mallare e in seguito con la compagine cairese, potrà con la sua determinazione e le sue qualità contribuire in maniera importante a raggiungere i nostri obbiettivi.

“Sono davvero felice di essere approdato a Plodio, mi metterò a disposizione della società e dei miei compagni per raggiungere gli obiettivi dati dalla società. Non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori e darò il massimo ogni gara per il bene della squadra. Ho voglia di far bene e segnare, proverò a farne il più possibile”.