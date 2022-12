Calcio, Albenga. I brividi di Leonardo Di Salvatore: "Ho ricevuto un'accoglienza speciale, dopo tre anni c'è ancora un obiettivo da raggiungere" (VIDEO)

"Quant'è forte Di Salvatore!"

Il tempo sembrava quasi essersi congelato a tre anni fa, quando la pandemia aveva interrotto la stagione dell'Albenga, in lizza con Sestri Levante e Imperia per puntare alla promozione in Serie D.

Leonardo Di Salvatore era uno degli under di quella squadra, ma grazie al costante impegno, ai gol e a un carattere apprezzato da tutti, era stato capace di lasciare un bellissimo ricordo in tutto l'ambiente bianconero.

Ecco perchè appena è stato ufficializzato il ritorno dell'esterno offensivo al Riva tanti sostenitori hanno espresso la loro soddisfazione: una stima ben ripagata già da ieri pomeriggio con il gol realizzato nel 5-1 al Canaletto.

Leonardo, ci hai messo davvero poco a ritrovare antiche e belle sensazioni.

"Riassaporare le sensazioni del Riva, la scorsa settimana, è stato davvero bello ed emozionante. Non ci ho pensato su molto appena si è palesata questa opportunità e ringrazio davvero tutti per la calorosa accoglienza che mi è stata riservata. Ieri i tifosi mi hanno dedicato il coro che intonavano già tre anni fa. Ho avuto i brividi, lo ammetto. Per i tifosi dell'Albenga, se indossi la maglia bianconera, sei il giocatore più forte del mondo e questo in campo si sente".

Cos'è cambiato in te in questi tre anni?

"Le mie caratteristiche di base sono le medesime, ma ogni nuova esperienza ti porta ad arricchire il bagaglio. Incontri allenatori diversi, compagni di squadra differenti e tutto diventa utile, se ben metabolizzato, per imparare e crescere".

Come hai ritrovato l'Albenga?

"Bene. Gabriele Patrucco mi ha accolto con un: "Bentornato a casa!". Non ho avuto praticamente bisogno di tempo per familiarizzare con l'ambiente. Ho ritrovato tanti vecchi compagni di squadra che, insieme ai nuovi e a una società forte, hanno realizzato un percorso praticamente netto. Sono stati fantastici".

Ieri ci hai messo davvero poco per ritrovare il gol.

"L' Albenga gioca davvero bene. Mister Buttu mi ha schierato nel tridente offensivo e mi sono divertito tanto. Conoscevo il mister per averne parlato con i suoi ex giocatori: sapevo delle sue qualità umane, della sua empatia e della carica che emana, ma lavorandoci sul campo in questi giorni ho conosciuto un tecnico molto preparato e con tante idee interessanti".

Torniamo a tre anni fa. C'è un conto in sospeso?

"Eh sì - ride Leonardo - un grosso conto in sospeso. E' la prima cosa che ci siamo detti con chi vestiva la maglia dell'Albenga nella stagione 2019/2020. Sono tornato anche per completare l'opera e riportare i colori bianconeri dove tutti sappiamo. Ringrazio la società, il tecnico per avere di nuovo la possibilità di realizzare qualcosa di grande con la maglia dell'Albenga".