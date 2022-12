Calcio. L'8 dicembre si riaprono i libri di storia, a 100 anni di distanza Vado e Udinese celebrano la prima Coppa Italia

Il Comune di Vado Ligure in collaborazione con Lnd Liguria organizza per il prossimo 8 dicembre una gara celebrativa a 100 anni di distanza dalla prima Coppa Italia nazionale della Figc che fu vinta nel 1922 dal Vado Fc contro l’Udinese.

Le due società si ritroveranno in campo giovedì prossimo allo stadio Chittolina di Vado Ligure. Fischio d’inizo alle ore 11. Da una parte i rossoblu liguri che militano nel campionato di Serie D (sono nelle prime posizioni del Girone A) e dall’altra i bianconeri friulani che parteciperanno con una formazione mista di giocatori della Primavera e della prima squadra.

L’ingresso sarà gratuito e sugli spalti ci saranno numerose autorità istituzionali e sportive. La direzione di gara sarà a cura del Comitato Regionale Arbitri Liguria.

“Abbiamo colto con grande piacere l’invito del Comune di Vado Ligure affinché si potesse celebrare questo storico evento”, sottolinea Giulio Ivaldi, vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti e numero uno del Comitato ligure Figc-Lnd. “E’ un orgoglio per noi avere il nome del Vado nell’albo d’oro della Coppa Italia, come primo storico vincitore. Ringraziamo l’Udinese che ha voluto, nonostante le difficoltà operative e di calendario, trovare gli spazi per poter essere presente e festeggiare questo speciale compleanno”.