Calcio: le formazioni delle partite della Serie B sulla 15 giornata

Le partite della Serie B continuano con la quindicesima giornata. La squadra del Frosinone è in testa alla classifica con ben 31 punti, al secondo posto c'è la Reggina con 26. Elenchiamo le partite e le probabili formazioni che hanno preparato i loro mister.

Per la sfida tra Venezia e Ternana

Sul sito di 22Bet troverai tutte le offerte dei bookmakers sui pronostici, che ti aiuteranno anche sulle scelte delle competizioni sportive e le quote, in più puoi usufruire dei ricchi premi quando accedi alla piattaforma. sulla panchina , mentre la squadra del Venezia è in cerca di una rimonta e altri punti per salire in classifica. Ma anche la Ternana dopo cinque sconfitte va cercando una vittoria, dunque in questa sfida vedremo cosa succederà a giorni, intanto la probabile formazione che ha preparato il Venezia è la 3-5-2 con i giocatori Niki Mäenpää, Przemysław Wiśniewski, Luca Ceppitelli, Pietro Ceccaroni, Domen Črnigoj, Joachim Christian Andersen, Francesco Zampano,Francis Tanner Tessmann, Ridgeciano Haps,Joel Pohjanpalo e Dennis Torset Johnsen. Invece quella della Ternana è la 4-3-1-2 con i calciatori che sono Antony Iannarilli, Niccolò Corrado,Valerio Mantovani, Frederik Hillesborg Sorensen, Modibo Diakité, Mamadou Coulibaly,Francesco Di Tacchio,Francesco Cassata,Stefano Pettinari, César Alejandro Falletti Dos Santos e Anthony Partipilo.

La sfida tra il Cagliari ed il Parma

Per avere gli ultimi aggiornamenti per lo sport sull'Italtennis si può cliccare qui. Il giocatore del Cagliari, si sa che ha la sua bravura tanto che Gianluca Lapadula sta facendo del suo meglio in tutte le partite. Ma oltre che a Gianluca Lapadula, i sardi puntano anche sul giocatore Zito Luvumbu, il quale ha segnato tre gol e due assist. Nelle ultime due trasferte però, la squadra del Cagliari ha fatto ben poco quindi anche se la formazione sarà sempre quella, si cerca di salire in classifica. Per questa sfida l'allenatore Fabio Pecchia ha preparato la 4-2-3-1 con Leandro Chichizola, Enrico Delprato, Jonathan Osorio, Botond Balogh, Jayden Oosterwolde; Franco Vazquez, Stanko Juric, Mohamed Mady Camara, Adrian Bernabé, Dennis Man e Roberto Inglese. La squadra del Cagliari ha la formazione 4-3-1-2 con Boris Radunovic, Alessandro Di Pardo, Elio Capradossi, Adam Obert, Antonio Barreca, Nahitan Michel Nández Acosta, Nicolas Viola, Cedric Makoumbou, Cristos Kourfalidis, Gianluca Lapadula e Leonardo Pavoletti.

La partita Spal-Modena

Alla squadra del Modena manca la vittoria da ben quattro partite, mentre la Spal è reduce da due pareggi e una vittoria. Per questa partita, la probabile formazione della squadra della Spal è la 3-4-1-2 con Enrico Alfonso, Alberto Almici, Biagio Meccariello, Christian Dalle Mura, Lorenzo Dickmann, Alessandro Murgia, Salvatore Esposito, Raffaele Celia,Fabio Maistro, Mattia Finotto e Gabriele Moncini. Mentre per il Modena è 4-3-2-1 con Riccardo Gagno, Mauro Coppolaro, Lorenzo Silvestri, Antonio Pergreffi, Francesco Renzetti, Marco Armellino, Fabio Gerli, Luca Magnino, Luca Tremolada, Nicholas Bonfanti e Diego Falcinelli.

La partita Ascoli-Como

L’Ascoli vuole vincere ancora, mentre il Como lotta per la classifica ma non hanno mai vinto mai contro i marchigiani quando si gioca in casa. La probabile formazione dell'allenatore Moreno Longo è la 4-3-1-2, con Simone Ghidotti, Luca Vignali, Cas Odenthal, Matteo Solini, Andrea Cagnano,Alessio Iovine, Alessandro Bellemo, Andrea Arrigoni, Alex Blanco, Alberto Cerri e Patrick Cutrone. Invece per l'Ascoli la formazione è la 3-5-2, con i giocatori Enrico Guarna, Lorenco Simic, Eric Botteghin, Giuseppe Bellusci, Marcello Falzerano, Michele Collocolo, Mirko Eramo, Fabrizio Caligara, Nicola Falasco, Federico Dionisi e Christopher Lungoyi.

La sfida tra il Bari e il Pisa

Per i pugliesi non è un periodo doc, poichè sa solo pareggiare, mentre i toscani sono reduci da quattro successi e 4 pareggi. Per le due formazioni delle squadre, il Pisa ha preparato il 4-3-1-2 con Alessandro Livieri, Thomas Esteves, Hjörtur Hermansson, Federico Barba, Paolo Beruatto, Idrissa Touré, Adam Nagy, Giuseppe Mastinu, Giuseppe Sibilli, Olimpiu Morutan Ernesto Torregrossa. La squadra del Bari ha la formazione 4-3-1-2, con Elia Caprile, Raffaele Pucino, Emanuele Terranova, Francesco Vicari, Mehdi Dorval, Alessandro Mallamo, Andrea Maiello, Michael Folorunsho, Ruben Botta, Aurelien Scheidler e Mirko Antenucci.

La sfida tra il Brescia e la Reggina

La Reggina è al secondo posto della classifica con 26 punti e otto vittorie in campionato arrivando a segnare nella storia quei nove successi in quindici partite. Si trova a -5 dalla squadra del Frosinone che è in testa ma Pippo Inzaghi non si preoccupa perchè c'è il mitico Florian Ayé. Per la formazione del Brescia è 4-3-1-2 con Jesse Joronen, Stefano Sabelli, Andrea Cistana, Davide Adorni, Marko Pajac, Dimitri Bisoli, Tom Van de Looi, Mehdi Leris, Matteo Tramoni, Rodrigo Palacio e Stefano Moreo. La formazione della Reggina è la 3-5-2, con Alfredo Aglietti, Giuseppe Loiacono, Bruno Amione, Dimitris Stavropoulos, Federico Giraudo, Alessandro Cortinovis, Niccolò Bianchi,Yassin Ejjaki, Alessandro Lombardi, Marco Tumminello ed Andrej Galabinov.

La partita tra il Cosenza ed il Perugia

Per entrambe le squadre non è un periodo molto fortunato, si battono in un campionato che sicuramente non è facile poichè una è ultima in classifica con 11 punti, e l'altra in zona playout. Il Cosenza già potrebbe totalizzare qualcosa forse ma questo dobbiamo aspettare per saperlo. Intanto la formazione degli umbri è 3-5-2 Gabriele Gori, Filippo Sgarbi, Marcos Curado, Cristian Dell’Orco, Tiago Casasola, Simone Santoro, Paolo Bartolomei, Christian Kouan,Yeferson Paz,Luca Strizzolo e Samuel Di Carmine. Per il Cosenza la formazione è 4-3-2-1 Leonardo Marson, Andrea Rispoli, Michele Rigione, Sauli Vaisanen, Paolo Gozzi, Idriz Voca, Giacomo Calò, Alessandro Florenzi, Enrico Brignola, Christian D’Urso e Joaquin Larrivey.

La sfida tra il Genoa e la Cittadella

Il Genoa è terza in classifica con ben 23 punti, ma ultimamente non vince ma si spera sempre nel giocatore Coda mentre per il Cittadella c'è Antonucci che comunque ha sempre segnato. Per il Genoa dunque la formazione è la 4-3-3 con il portiere Adrian Semper,Silvan Hefti, Mattia Bani, Radu Dragusin, Stefano Sabelli, Morten Frendrup, Kevin Strootman, Manolo Portanova, Mattia Aramu, George Puscas e Albert Gudmundsson. Per il Cittadella invece 4-3-1-2 con Elhan Kastrati, Alessio Vita, Romano Perticone, Santiago Visentin, Tommaso Cassandro, Giuseppe Carriero, Marco Pavan, Simone Branca, Mirko Antonucci, Ignacio Lores Varela e Andrea Magrassi.

La sfida Sudtirol-Frosinone

Con l'allenatore Pierpaolo Bisoli la squadra della Sudtirol ancora non viene mai sconfitta ma è reduce da cinque vittorie e sei pareggi in zona playoff. Il Frosinone invece si trova in testa alla classifica, sicuramente sarà una partita molto difficile con due squadre molto forti. Per la formazione della Sudtirol, è la 4-4-2 con Giacomo Poluzzi, Marco Curto, Giovanni Zaro, Andrea Masiello, Filippo Berra, Fabian Tait, Hans Nicolussi Caviglia, Filippo De Col, Pasquale Mazzocchi, Matteo Rover e Raphael Odogwu. Per il Frosinone invece 4-2-3-1 con Stefano Turati, Ilario Monterisi, Wojciech Tomasz Szyminski, Fabrizio Ravanelli, Matteo Cotali, Senad Lulic,Daniel Boloca, Luca Garritano, Roberto Insigne, Milos Bocic e Luca Moro.

La partita Benevento-Palermo

Neppure il Benevento sta perdendo mentre i siciliani sono reduci da qualche sconfitta. Per la formazione di Fabio Cannavaro è la 4-3-1-2 con Alberto Paleari, Gaetano Letizia, Maxime Leverbe, Riccardo Capellini, Edoardo Masciangelo, Giovanni Improta, Federico Viviani, Gennaro Acampora, Diego Farias, Antonio La Gumina e Francesco Forte. Invece per il Palermo è 4-3-3 con Mirko Pigliacelli, Ales Mateju, Ionut Nedelcearu, Davide Bettella, Emiliano Sala, Jacopo Segre, Andrè Gomes, Samuele Damiani, Nicola Valente, Mattia Luigi Brunori e Francesco Di Mariano.