Nuovo campo a 7 alla Natta, il Celle-Varazze: "Mai fatto richiesta, per noi inutile. Attendiamo da tempo risposte sull'impianto"

“Il Celle Varazze FBC comunica di essere assolutamente estraneo ai fatti, mai ha fatto richiesta di un ulteriore campo". Questa la comunicazione della società sportiva in merito al progetto del comune di Celle per la realizzazione di un nuovo campo da calcio a 7 da posizionare in località Natta in un roveto tra la sughereta e il Palazzetto allo Sport.

"Ad inizio 2021 ci è stato comunicato informalmente un progetto del comune che prevedeva un campo da calcio a 9, ma non su nostra richiesta. A maggio 2021 abbiamo fatto informale richiesta di visionare ed avere il progetto per verificare la possibilità di finanziare l’opera tramite sponsor in una partnership pubblico/privato, ma tale progetto non è mai stato consegnato al Celle Varazze ne mai visionato dal Celle Varazze, quindi tutto si è chiuso in un nulla di fatto. Pertanto a noi era ignota la esatta ubicazione" ha continuato il Celle Varazze.

"Da allora non ne abbiamo più saputo nulla, nè ci siamo interessati, fino al 4 ottobre 2022 dove siamo venuti a conoscenza del progetto del campo a 7 (eravamo rimasti fosse un campo a 9) attraverso un articolo di Savona News (leggi QUI) - puntualizzano - Anche in questo caso non siamo stati interpellati ne abbiamo chiesto delucidazioni, perché se il campo a 9 poteva essere utile per le formazioni della categoria esordienti che appunto giocano 9vs9, il campo a 7 risulta inutile in quanto possiamo fortunatamente usufruirne di uno presso lo Stadio Olmo-Ferro ed uno presso l’impianto dei Piani D’Invrea".

"Riteniamo invece, come da anni formalmente viene richiesto, fondamentale la creazione di ulteriori spogliatoi presso lo Stadio Olmo-Ferro. (per i quali il comune ha avviato uno studio di fattibilità tecnico economica. ndr) Siamo in ogni caso disponibili ad un incontro, anche per poter discutere di problematiche relative all’impianto per le quali attendiamo risposte da tempo".