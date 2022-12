Rugby. Il Savona cade di misura a Varese, i lombardi si impongono 18/13

Per le squadre seniores liguri non è stata una giornata fruttuosa, questo è certo, infatti le uniche squadre che hanno vinto il proprio impegno domenicale sono stati i team di Serie C dello Spezia, a Biella, e i cadetti del CUS Genova, vittoriosi ad Alessandria. Chi è riuscito a muovere la classifica, invece, oltre alle due sopra citate, sono risultate il Savona, sconfitto in Serie B a Varese, ma con il minimo scarto (meta Tommaso Rossi, piu’ due penalty e una trasformazione di Serra), e le altre due squadre liguri di Serie C dell’Union Riviera e dell’Amatori Genova che hanno ottenuto il bonus difensivo. Nell’attesa del derby ligure di Serie A in porgramma domenica prossima fra CUS Genova e Pro Recco entrambe i club hanno recuperato i rispettivi test con Settimo Torinese e Biella, rinviati d’ufficio il 20 novembre scorso, e per entrambe sono arrivate due nuove battute d’arresto. Il CUS ha subito un pesante passivo in quel di Settimo 53/15 segnando solo due mete con Felici e Bortoletto e con i piazzati di Mandivenga. Il Recco, dopo un confronto equilibrato sino a meta’ del secondo tempo, ha siglato anchesso due mete con Guastamacchia e Demergasso con piazzati di Mauriziano, cedendo pero’ nel finale 32/15. Confortanti risultati dal settore femminile con affermazioni in Coppa Italia del CUS Genova e nell’attività interregionale per il team del West Pink Liguria, composta da ragazze del CFFS Vespe Cogoleto, Savona, Vallecrosia, Imperia e Sanremo (in settimana approfondimento).

SERIE A GIRONE 1 (RECUPERI)

Pro Recco – Biella 15/32

TK GROUP VII Torino – CUS Genova 53/15

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago punti 30, Noceto e I Centurioni 27 CUS Milano 24, Parma 19, Alghero 16, VII Torino 18, Biella 17, ASR Milano 10, CUS Genova 5, Pro Recco punti 1.

.

SERIE B GIRONE 1 (VIII GIORNATA)

Varese – Savona 18/13

Amatori&Union Milano – Bergamo 29/23

Probiotical Amatori Novara – Tutto Cialde Lecco 3/41

Ivrea – Unione Monferrato 3/27

Amatori Capoterra – Piacenza RC 26/20

Olbia in sosta.

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 37, Amatori Capoterra 28, Unione Monferrato 27, Lecco 20, Bergamo 19, Ivrea e Varese 14, Piacenza e Savona 12, Novara 4, Olbia punti 2.

(*) = partite in meno.

SERIE C GIRONE 4 – PROMOZIONE (I GIORNATA)

San Mauro – Province dell’Ovest 43/8

Biella2 – RC Spezia 12/17

Rivoli – Rho 12/31

Stade Valdotain – Volpiano 52/15

CLASSIFICA GENERALE: Stade Valdotain, San Mauro Torinese e Rho punti 5, RC Spezia 4, BiellaB 1, Province dell’Ovest, Rivoli e Volpiano punti 0.

SERIE C GIRONE 2 LIGURE/PIEMONTESE (I GIORNATA)

Alessandria – CUS Genova2 0/24

CUS PO – Union Riviera 15/14

Lions Tortona – Amatori Genova 22/18

CLASSIFICA GENERALE: CUS GenovaB punti 5, Lions Tortona e CUS PO 4, Union Riviera ed Amatori Genova 1, Alessandria punti 0.

UNDER 19 INTERREG. GIRONE 1 (reuperi)

NRG Collegno – Monferrato 0/59

URPA Alessandria – Moncalieri 14/19

CLASSIFICA GENERALE: Monferrato punti 15 , TK GROUP VII Torino, Biella e Recco punti 10, Moncalieri 9, Amatori Genova 6, Moncalieri 5, URPA Alessandria 1, NRG Collegno ,Union Riviera punti 0.

UNDER 17 INTERREGIONALE 1 ZONA 2 (recuperi)

Parabiago – Province dell’Ovest 10/10

Amatori Genova – Lainate 64/17

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 15, Parabiago 11, Amatori Genova 10, CUS Torino e Province dell’Ovest 8, San Mauro 5, Unione Monferrato 2, Lainate punti 1.

COPPA ITALIA FEMMINILE SENIORES

CUS Genova – CUS PO 21/19

Cus Genova – Stella Rossa 24/7

CUS PO – Stella Rossa 42/0

ATTIVITA’ FEMMINILE INTERREGIONALE U/17 LIGURIA/PIEMONTE

Campo Comollo di Novi Ligure

Volvera - West Pink Liguria 22/26

Ivrea – West Pink Liguria 5/54