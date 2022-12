Pallacanestro: lo specchietto settimanale sui risultati delle liguri

Continuano i campionati di pallacanestro che vedono le squadre liguri impegnate. Dalla Serie C Silver, Serie D e Serie C femminile, sotto l’egida del Comitato Regionale Liguria della FIP, fino ai campionati nazionali e interregionali.





Successo interno per Cestistica Spezzina di Coach Corsolini nel Girone Sud di Serie A2 femminile. Le spezzine (Zolfanelli 21, Castellani 11, Templari 11) si trovano attualmente al terzo posto grazie ai due punti conquistati nel weekend contro il CUS Cagliari di Coach Xaxa (Gagliano 9, Saias 8). Sconfitta, invece, per l’Amatori Savona di Coach Dagliano (Vivalda 13, Paleari 12), superata in terra siciliana dall’Alma Basket Patti di Coach Buzzanca. Savonesi attualmente a quota nove punti in classifica.





CESTISTICA SPEZZINA vs CUS CAGLIARI BASKET 77-36

ALMA BASKET PATTI vs AMATORI SAVONA 70-48





Poker di vittorie nel weekend per le squadre liguri impegnate nei campionati interregionali. Spicca la roboante vittoria della Next Step Rapallo di Coach Bruno in Serie C Gold piemontese. Gli Accademici (Keita 15, Bukia 12) hanno infatti superato in trasferta il Valsesia Basket (Guziak 9, Vercellino 5), conquistando così la terza vittoria consecutiva e mantenendo saldo il terzo posto. Terzo successo consecutivo e imbattibilità casalinga per la Tarros La Spezia di Coach Scocchera in Serie C Gold toscana. Spezzini attualmente al terzo posto in coabitazione con Prato 2000 grazie al successo contro Basket Lucca (Simonetti 16, Barsanti 12).





Doppio successo anche per quanto riguarda le due compagini femminili. Il Basket Pegli di Coach Conte (Arecco 18, Camarda 11, Ranisavljevic 11), impegnato in Serie B piemontese, fa sua la sfida esterna contro il Basket Borsi Ceva di Coach Spedaliere (Moisa B. 20, Moisa A. 14). Arancioblù a ridosso delle primissime posizioni con una partita ancora da recuperare. Invece continua la marcia di Academy La Spezia di Coach Bonanni (Tosi 14, Serpellini 8), vincente in casa contro Costone Siena di Coach Vannini (Rinaldi 11, Ginanneschi 10) in Serie B toscana e saldamente al secondo poso in classifica.





TARROS LA SPEZIA vs BASKET LUCCA 89-58

VALSESIA BASKET vs NEXT STEP RAPALLO 29-76

ACADEMY LA SPEZIA vs COSTONE SIENA 55-48

BASKET BORSI CEVA vs BASKET PEGLI 51-69





Cade la capolista in Serie C Silver. La Pallacanestro Sestri di Coach Guida (Cavallaro 24, Pintus 14) è infatti incappata nella prima sconfitta stagionale, subita al PalaCUS contro il CUS Genova Basket di Coach Pansolin (Pampuro 13, Dufour 11), al termine di una sfida molto equilibrata fino agli ultimi istanti di gara. Non approfitta del risultato il Tigullio Sport Team di Coach Macchiavello (Matthews 22, Granjai Bernao 10), superato in Via Allende dall’Auxilium Basket di Coach Pezzi (Castello 25, Costacurta 15) per quella che è la sorpresa di giornata. Subito a inseguire, in scia, il MY Basket Genova di Coach Innocenti (Zito 21, Giacomini 18, Penco 18), giunto alla quarta vittoria consecutiva, eguagliando la striscia positivi attiva del Basket Pegli di Coach Conforti, a riposo nel weekend, e agganciando i pegliesi in classifica. Biancoblù vincente al PalaDamonte contro il Cogoleto Basket di Coach Robello (Bruzzone C. 15, Patrone 12).





Prova di forza per la Pallacanestro Vado di Coach Saltarelli (Stankovic 19, Giannone 17) al PalaGarassini contro il Basket Loano di Coach Taverna (Martino 14, Bussone 13), con parziale decisivo solcato fin dal primo quarto. Infine, prima vittoria in campionato per l’Ardita Juventus di Coach Chiesa (Micali 22, Dallorso 13), abile a fare suoi i due punti al Palardita contro la Virtus Genova di Coach Caorsi (D’Annunzio 12, Vavasori 11).





CUS GENOVA BASKET vs PALLACANESTRO SESTRI 58-53

COGOLETO BASKET vs MY BASKET GENOVA 85-92

BASKET LOANO vs PALLACANESTRO VADO 44-87

AUXILIUM BASKET vs TIGULLIO SPORT TEAM 74-61

ARDITA JUVENTUS vs VIRTUS GENOVA 65-59





Continua la marcia del duo di testa in Serie D, composto da Aurora Chiavari di Coach Marenco e Basket Follo di Coach Toffi. Da un lato i chiavaresi (Folli 15, Enoyoze 8) hanno fatto loro la sfida contro la Gino Landini di Coach Pedrini (Rocchi 11, Converso 10). Dall’altro i follesi (Pizzanelli 19, Cozma 14) hanno invece superato al PalaSprint il Valpetronio Basket di Coach Callea (Beltrami 14, Diakite 13). Prosegue la rincorsa del New Basket Ponente di Coach Accinelli (Mola 14, Revetria 13), giunto alla sua terza vittoria consecutiva contro il Basket Ospedaletti di Coach Lupi (Colombo 20, Vivo 14) e terzo in classifica a causa della penalizzazione di tre punti. Infine, successo per il Villaggio Sport di Coach Annigoni (Brega 21, Sciutti 13) contro il BVC Sanremo di Coach Deda (Tavanti 27, Tacconi Dav. 20), ancora a secco in campionato in emergenza numerica.





VILLAGGIO SPORT vs BVC SANREMO 70-63

BASKET FOLLO vs VALPETRONIO BASKET 74-62

AURORA CHIAVARI vs GINO LANDINI 51-42

NEW BASKET PONENTE vs BASKET OSPEDALETTI 71-63





Una sola partita disputata nel weekend di Serie C femminile. L’Ardita Juventus di Coach Giacobbe (Papiri 19, Bisio 17) ha superato al Palardita l’Alcione Rapallo di Coach Orio (Andreani 13, Berisso 7). Rinviata la sfida tra Cestistica Savonese di Coach Oliveri e New Basket Ponente di Coach Accinelli, mentre riposava la capolista Polysport Lavagna di Coach Bernardello.





ARDITA JUVENTUS vs ALCIONE RAPALLO 70-31

CESTISTICA SAVONESE vs NEW BASKET PONENTE *Rinviata*