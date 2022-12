Il Motoclub Domina devolve il ricavato della tombolata di Natale alla Croce Rossa di Loano

Questa mattina alcuni rappresentanti del Motoclub Domina si sono recati presso la sede del Comitato della Croce Rossa di Loano per consegnare il ricavato della tombola svoltasi al termine della cena sociale di Natale presso il ristorante agriturismo La Ferla di Toirano.

Il moto club nato nel 2021 è impegnato in svariati progetti, sia sportivi che sociali, in particolare nella promozione e tutela della salute nel mondo adolescenziale, con il progetto:"Allaccia il Casco e Accendi il Cervello".

Durante la serata il direttivo, nella persona del presidente Paolo Raimondi, del vice presidente Davide Carosa e del segretario Roberto Zendroni, ha aggiornato i soci su quelle che saranno le attività sportive e sociali per l'anno 2023, nonché i risultati e gli obiettivi raggiunti nel 2022, tra cui un il terzo posto al Motoraduno nazionale di Fossano e il primo posto al 77° Motoraduno Internazionale ”Madonnina dei Centauri” entrambe nella graduatoria motoclub extra regione. Infine i responsabili dei settori mototurismo Andrea Calcagno e femminile Valeria Mercaldi hanno illustrato i prossimi appuntamenti.

"Siamo molto contenti di cosa è stato svolto e ideato dal nostro motoclub, chiudiamo questo primo anno di attività con 74 iscritti e la consapevolezza e orgoglio di aver creato un gruppo di persone appassionate ed entusiaste nel condividere insieme tutte le iniziative e progetti. Siamo pronti per affrontare il 2023 con ancora più energia e determinazione, grazie ai nostri soci, il vero cuore pulsante del "Domina", spiegano dal club.

"Ringraziamo tutti gli enti ed istituzioni con cui abbiamo stretto delle collaborazioni in questo 2022, tra cui il comitato della Croce Rossa di Loano. I volontari del soccorso sono i veri angeli della strada,soprattutto per i motociclisti, l'appuntamento di oggi è un piccolo riconoscimento per la loro importante attività verso l'intera comunità", concludono i referenti del MC Domina.