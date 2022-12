Giudice Sportivo, Eccellenza: sono sette i giocatori fermati

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 4/12/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/12/2022

MIGNACCO ALDO (BUSALLA CALCIO)

All'atto della restituzione dei documenti, nello spogliatoio della terna, rivolgeva espressioni e commenti irriguardosi nei confronti della terna stessa.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

ALESSI DIEGO (CAIRESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAPPELLANO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CURABBA GERMANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO) (infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CASANOVA ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BONNI GABRIEL (CANALETTO SEPOR)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

D ARRIGO MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MAZZOTTA ALEHANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

ZAMBARDA GIANMATTEO (FORZA E CORAGGIO)

RIGHETTI MARCO (LAVAGNESE 1919)

GRANDI ALESSIO (TAGGIA)

BIANCHINO PAOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

SECONDELLI RICCARDO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PESCE STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

THIAM SOULEYE COREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

NONNIS NICHOLAS (CAIRESE)

LUPI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

TONELLI GIACOMO (FORZA E CORAGGIO)

LASAGNA PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA)

CARLETTI LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)

OLIVA MARCO (BUSALLA CALCIO)

FABBRI ALEX (CAIRESE)

LAMONICA MIRAGLIO L. (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RAFFO MATTIA (CANALETTO SEPOR)

BROLLO GABRIELE S. (FINALE)

SALKU ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

GARBINI PABLO ANDRES (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

D ARCANGELO EDOARDO (ALBENGA 1928)

BARTOLETTI LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

RAIOLA STEFANO (BUSALLA CALCIO)

VENTURA MARCO (BUSALLA CALCIO)

CHIARABINI MIRKO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PASSERI PAOLO (CANALETTO SEPOR)

MONTEMAGNO PATRICK (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TOME LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CASSATA LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

PARIGI NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PINTUS MARCO PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

D ERCOLE FEDERICO (TAGGIA)

LOBASCIO GIULIANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)