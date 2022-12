Pallanuoto: nulla da fare per la RN Savona a Brescia, vincono i lombardi 17-5

La BPER Rari Nantes Savona ha perso, mercoledì, con l'A.N. Brescia, nella piscina “Mompiano” a Brescia, l’incontro valevole per l'8^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto.

17 a 5 è stato il risultato finale in favore dei padroni di casa del Brescia. Trale fila biancorosse da segnalare due assenza pesanti, quelle di Lorenzo Bruni e Giacomo Lanzoni entrambi infortunati.

Il prossimo impegno della BPER R.N. Savona sarà nel Campionato di SerieA 1.

I biancorossi di Alberto Angelini, giocheranno infatti la nonagiornata della Regular Season con l'Anzio nella piscina “Stadio delNuoto" di Anzio sabato 10 dicembre alle ore 15,30.





Questo il tabellino della partita.



A.N. BRESCIA – BPER R.N. SAVONA 17 – 5

Parziali (3 – 2) (5 – 0) (6 – 2) (3 – 1)



TABELLINO

Formazioni

A.N. BRESCIA: Tesanovic, Dolce, Presciutti C. 4, Gianazza 1, Lazic 2, Vapenski 2, Renzuto Iodice, Kharkov 1, Alesiani 2, Luongo 1, Di Somma 1, Gitto 3, Baggi Necchi.

Allenatore Alessandro Bovo.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Giovanetti, Panerai,

Rizzo 1, Caldieri 1, Cora, Campopiano 2, Guidi 1, Durdic, Urbinati, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Brasiliano e D. Bianco.



Delegato Fin: Saeli.



Superiorità numeriche:

A.N. BRESCIA: 7 / 13

BPER R.N. SAVONA: 1 / 8.



Note:



Usciti per 3 falli: Cora (Savona) a 1'12” dalla fine del 3° tempo; Di

Somma (Brescia) a 38” dalla fine del 4° tempo.



Nel 3° tempo il Savona ha sostituito in porta Nicosia con Da Rold.

Nel 4° tempo è stato espulso definitivamente con sostituzione,

Patchaliev (Savona).