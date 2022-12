Calcio, Seconda Categoria A. Stasera l'Argentina Arma sfiderà il Real Santo Stefano con un attaccante in più, tesserato Simone Orengo

In questa ottava giornata del campionato di Seconda categoria l'Argentina Arma affronterà il Real Santo Stefano, l'incontro è in programma per questa sera sabato 10 dicembre alle ore 20:30 presso il campo sportivo "Colombera" di Santo Stefano al mare.



Nell'ultima partita disputata dai rossoneri, con il San Bartolomeo Cervo, non sarà passata inosservata la presenza e la rete del nuovo attaccante, Simone Orengo, classe 2002 proveniente dalla ASD Taggia Calcio con la formula del prestito. Sul manto erboso, Simone, ricopre il ruolo di prima punta ma è adattabile anche a seconda punta.



La società Argentina Arma Calcio ringrazia la ASD Taggia Calcio per il buon esito della trattativa.



I convocati di mister Prunecchi per questa sera sono:

Ventrice, Bruni, Conrieri, Ambesi, Calvini, Fici, Leggio, Grandi M., Ceriolo, Ciaramitaro, Tarantola, Crespi A., Crespi L., Crudo, Di Donato, Valenzise, Cutellé, Brizio, Rotella, Orengo.



Non saranno invece dell'incontro, causa indisponibilità, il trequartista De Flaviis e il centrocampista Grandi S.