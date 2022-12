Rugby. Un altro fine settimana in rampa di lancio per le liguri. Il Savona torna tra le mura amiche per sfidare l'Amatori Novara

A due giornate dalla pausa invernale il programma del rugby ligure presenta alcuni appuntamenti alquanto importanti. Spicca ovviamente il derby di Serie A di domenica prossima fra il CUS Genova e la Pro Recco. Si giocherà al CarliniBollesan ed il confronto è molto atteso da entrambe le Società e le relative tifoserie in quanto, oltre al logico ed immancabile interesse di campanile, l’attuale posizione in classifica dei due club è piuttosto precaria, e la lotta per la salvezza dalla retrocessione passa almeno in parte da questi confronti. Sicuramente sugli spalti dello stadio di San Martino si potrà rivivere quegli indimenticabili momenti che solo un derby puo’ offrire, e siamo certi l’incoraggiamento ai rispettivi atleti non manchera’! In Serie B il Savona cercherà di cogliere l’occasione per distanziare in classifica il Novara, ospite dei biancorossi, e l’Olbia che giochera’ a Lecco. In Serie C prosegue il torneo promozione, mentre in pausa è quello di consolazione, il Mare e Monti.

Intanto domani per l’ora di pranzo (12,30) al Carlini Bollesan è prevista la sfida giovanile regionale Under 17 fra Liguria e Piemonte. Ecco i convocati per la nostra Regione: Eugenio D’Angelo, Luca Casciscia e Filippo Romairone (Amatori Genova), Brian Atzeni (CFFS Vespe Cogoleto), Filippo Nostro (CUS Genova), Matteo Casavola, Andrea Caminata, Daniele Caminata, Emanuele Zobbi, Jacopo Zoppi, Yury Vitalievitch Litvin, Alberto Buffa, Dario Temporini, Daniele Santi, Simone Cerfogli, Cristian Falvo (Province dell’Ovest), Matteo Albarello, Alessio Romanu (Pro Recco), Samuele Bocchia, Leonardo Piscopo e Luca Moroni (R.C.Spezia), Emilio Boraschi, Filippo Scaramuzzino e Tommaso Galuppo (Savona), Emanuele WaelBen Belgacem, Rodrigue Kevin Noussa Leutche, Matteo Cutrì e Thomas Wolff (Union Riviera).

SERIE A GIRONE 1 (IX GIORNATA) domenica 14,30

Pro Recco – CUS Genova (CarliniBollesan/GE)

A.S.R. Milano – Parabiago

Parma – Noceto

Promotica I Centurioni – Biella

VII Torino – Amatori Alghero

CUS Milano (in sosta)

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago punti 30, Noceto e I Centurioni 27 CUS Milano 24, Parma 19, Alghero 16, VII Torino 18, Biella 17, ASR Milano 10, CUS Genova 5, Pro Recco punti 1.

SERIE B GIRONE 1 (IX GIORNATA) domenica 14,30

Savona – Probiotical Amatori Novara (Fontanassa)

Bergamo – Ivrea

Tutto Cialde Lecco – Olbia

RC Piacenza – Varese

Unione Monferrato – Amatori&Union Milano

Amatori Capoterra (in pausa)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 37, Amatori Capoterra 28, Unione Monferrato 27, Lecco 20, Bergamo 19, Ivrea e Varese 14, Piacenza e Savona 12, Novara 4, Olbia punti 2.

(*) = partite in meno.

SERIE C GIRONE 4 – PROMOZIONE (II GIORNATA) domenica h 14,30

RC Spezia – Rivoli (Denis Pieroni/SP arb. Grondona)

Province dell’Ovest – Stade Valdotain (Marchesani/Calvari arb. Zaami)

Rho – Biella

Volpiano – San Mauro

CLASSIFICA GENERALE: Stade Valdotain, San Mauro Torinese e Rho punti 5, RC Spezia 4, BiellaB 1, Province dell’Ovest, Rivoli e Volpiano punti 0.

UNDER 19 INTERREG. GIRONE 1 (IV GIORNATA) domenica h 12,30

Pro Recco – Biella (rinviata al 15/01/23)

Moncalieri – Union Riviera (c.Giacomelli)

U.R.P.A. – NRG Collegno (c.Comollo/Novi Ligure)

VII Torino – Amatori Genova (Cascina Nuova)

CLASSIFICA GENERALE: Monferrato punti 15, TK GROUP VII Torino, Biella e Recco punti 10, Moncalieri 9, Amatori Genova 6, Moncalieri 5, URPA Alessandria 1, NRG Collegno, Union Riviera punti 0.

UNDER 17 INTERREGIONALE 1 ZONA 2 (IV GIORNATA)

Amatori & Union Milano – Amatori Genova (sab. h. 16,00 Crespi/MI arb. Cavalieri)

Province dell’Ovest – Unione Monferrato (dom. h. 11,00 Marchesani/Calvari arb. Cassinelli)

CUS Torino – Lainate (sab. h. 17,00 Albonico/Grugliasco arb. Mencarelli)

S. Mauro – Parabiago (sab. H 17,30 D’Altorio/San Mauro T.se arb. Giovinazzo)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 15, Parabiago 11, Amatori Genova 10, CUS Torino e Province dell’Ovest 8, San Mauro 5, Unione Monferrato 2, Lainate punti 1.

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (IV GIORNATA)

Province dell’Ovest n.2 – CUS Genova (dom. h.12,30 Pieroni/SP arb. Catano)

U.R.P. Alessandria – UR Riviera (sab. h.16,30 C.S. CUSPO/Alessandria arb. Alaimo)

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova punti 14, Province dell’Ovest n.2 7 U.R.P. Alessandria 5, Union Riviera 2, Savona -2.

UNDER 16/17 TORNEO LIGURIA/PIEMONTE GIOVEDI 8 DICEMBRE

Stadio CarliniBollesan h. 12,30 LIGURIA – PIEMONTE

UNDER 15 SECONDA FASE (IX GIORNATA) sabato

San Remo – Province dell’Ovest (h. 15,30 Comunale/Pian di Poma S.Remo arb. Ardoino Al.)

Union Riviera – Pro Recco (h.15,30 Comunale/Pian di Poma S.Remo arb. Ardoino An.)

UNDER 11/9/7

Sabato dalle ore 14:30 raggruppamento org. Imperia Rugby al Campo Pino Valle di Imperia con Imperia, CFFS Vespe Cogoleto, Province dell’Ovest, Reds e Sanremo