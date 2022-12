Calcio. Donaggio gol e il Ligorna sbanca Sanremo: "Il lavoro paga sempre"

Impresa del Ligorna che espugna il Comunale contro la Sanremese. Le due reti di Cericola e Donaggio, rispettivamente nel primo e nel secondo tempo, permettono ai Biancoblù di consolidare il terzo posto nel Girone A di Serie D e di avvicinare i matuziani, attualmente secondi a cinque lunghezze di distanza.

La partita comincia e i Biancoblù trovano il vantaggio praticamente subito. Cericola capitalizza infatti un contropiede al 10' azionato da distanza e porta in vantaggio il Ligorna. Un giro di lancette più tardi entra in partita Atzori, il quale neutralizza il tentativo di Mesina. Ancora Atzori al 27', con la respinta sulla conclusione di Giacchino. Nessuna grande emozione di qui fino all’intervallo ad eccezione di una conclusione sul primo palo da parte di Gagliardi al 45'. Si va così al riposo sullo 0-1.

Al rientro in campo Mister Giannini rimescola le carte in tavola. Doppia occasione per Gagliardi, con l’estremo difensore biancoblù che mantiene imbattuta la porta, calando anche la saracinesca al 71', quando respinge la conclusione di Scalzi. Al 77' il Ligorna cerca di chiudere la sfida in contropiede, ma Bohli mantiene a galla i suoi. Sei minuti più tardi, invece, la squadra genovese trova il raddoppio con la rete di Donaggio. La Sanremese riesce ad accorciare al 91' grazie alla rete di Pellicanò sugli sviluppi di un corner ma il Ligorna si chiude e blinda il risultato. Biancoblù che espugnano dunque il Comunale di Sanremo.

Questo il commento del Presidente Saracco: «Siamo quelli delle imprese, siamo una squadra eroica. In un momento di difficoltà a livello numerico i ragazzi hanno fatto veramente qualcosa di straordinario. Complimenti a loro e allo staff. Sono fiero di loro, andiamo avanti così!».

Questo il commento di Matteo Cericola: «Grande vittoria contro una squadra che sono certo lotterà fino alla fine per il titolo. Siamo stati attenti e concreti, peccato aver rischiato alla fine ma era inevitabile contro un avversario come la Sanremese. Continuiamo il nostro percorso consapevoli delle nostre qualità e lavorando per migliorare ancora».

«Grandissima partita di sacrificio», commenta Luca Donaggio, «siamo usciti vincenti in casa di una delle squadre più forti del campionato e ci meritiamo tutto questo perché il lavoro paga sempre». «Una partita incredibile», commenta invece Filippo Atzori, «e solo una squadra unita come noi poteva portarsela a casa»

Questo il commento di Mister Roselli: «Alleno veramente dei ragazzi incredibili. Alcuni di loro hanno fatto gli straordinari in queste settimane, come per esempio Cericola e Donaggio, con quest’ultimo che ha giocato 95 minuti per tre partite di fila. Hanno dato tutti il 300% e continuano a sorprendermi. Forse abbiamo fatto un po’ fatica a trovare soluzioni, ma diciamo che loro hanno faticato di più. Spesso abbiamo affrettato alcune cose ma questi ragazzi hanno fatto cose veramente straordinarie».

SANREMESE vs LIGORNA 1-2 (0-1)

RETI: 10' Cericola, 81' Donaggio, 91' Pellicanò

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Mikhaylovskiy, Bechini (45' Pellicanò), Gagliardi, Aperi (45' Scalzi), Giacchino (70' Del Barba), Aita (45' Secondo), Valagussa, Basso (63' Rizzo), Mesina. A disposizione: Tartaro, Maglione, Owusu, Biffi. Mister: Giannini.

LIGORNA: Atzori, Scannapieco, Bacigalupo, Di Masi (71' Brunozzi), Gulli (60' Gualtieri), Dellepiane, Cericola, Serra, Donaggio, Gerbino, Garbarino. A disposizione: Caruso, Lipani, Botta, Casagrande, Tassotti, Maresca, Francesia. Mister: Roselli.

ARBITRO: Picardi di Viareggio