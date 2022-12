Calcio. E' sempre più una Carcarese da trasferta. De Matteis e Brignone matano l'Ospedaletti. Espinal: "Per salvarci serve altro"

Delicata sfida salvezza questo pomeriggio al ‘Ciccio Ozenda’ tra Ospedaletti e Carcarese. Mister Espinal può contare su un nuovo innesto dopo quello di Rocky Siberie. In settimana, infatti, è stato formalizzato il ritorno dell’esterno classe 2003 Mattia Foti alla sua seconda avventura con la maglia dell’Ospedaletti dopo la trafila delle giovanili in orange e le due stagioni in Eccellenza prima del salto in Serie D con Sanremese e Imperia. L’allenatore orange, però, deve fare i conti con diverse assenze tra qualche caso di influenza e alcuni infortuni.

Dopo qualche minuto di studio senza particolari occasioni, l’Ospedaletti viene punito dagli ospiti bravi a capitalizzare l’occasione con De Matteis che sigla il vantaggio al minuto 20. Gli orange costruiscono ma non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Giribaldi e si va all’intervallo sull’1-0.

Nella ripresa la Carcarese sfrutta la prima occasione e al 48’ raddoppia con Brignone abile a infilarsi tra portiere e difensore per metterla in rete. Seguendo lo stesso copione del primo tempo, l’Ospedaletti tenta di riagguantare il risultato ma senza concretizzare e la gara si chiude sul 2-0 per gli ospiti.

“Serve umiltà, abbiamo capito che dobbiamo lottare per la salvezza - commenta mister José Espinal al termine della partita - oggi abbiamo avuto la dimostrazione che non siamo così maturi, serve capire il più velocemente possibile che per salvarci ci vuole altro, più cattiveria e più aggressività, giocare ogni pallone come fosse l’ultimo”.



Ospedaletti - Carcarese 2-0

Marcatori: 20’ De Matteis, 48’ Brignone

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Manno (16 Foti), 3 Russo, 4 Calvini, 5 Ferrari, 6 Gagliardi, 7 Cassini (13 Alasia A.), 8 Alemanno, 9 Alasia G., 10 Schillaci, 11 Siberie (15 Barbagallo)

A disposizione: 12 D’Alessandro, 14 Ramella, 17 Prette

Allenatore: José Espinal



Carcarese: 1 Giribaldi, 2 Bonifacino, 3 Mombelloni, 4 Manfredi, 5 Spozio, 6 Moretti, 7 Revello (13 Alò), 8 Prina (15 Bertoni), 9 De Matteis (14 Basso), 10 Brignone (20 Gavarone), 11 Bianchi (16 Canaparo)

A disposizione: 12 Delfino, 17 Croce, 18 Gamba, 19 Freccero

Allenatore: Loris Chiarlone



Arbitro: Sig. Vittorio Semini (Albenga)

Assistenti: 1° Sig. Lorenzo Trucco (Imperia); 2° Sig. Silvano Salvestrini (Albenga)

Ammoniti: Ferrari, Gagliardi