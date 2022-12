Calcio, Eccellenza. Albenga sempre più campione d'inverno, l'Arenzano cede 6-1 al Riva

ALBENGA - ARENZANO 6-1 (4' Di Salvatore, 30' Scarrone, 42' e 67' Sogno, 75' T. Graziani, 93' Grandoni - 38' Pellicciari)

50' FINISCE QUA! L'ALBENGA BATTE 6-1 L'ARENZANO

47' C'E' GLORIA ANCHE PER MATTIA GRANDONI, RIMORCHIO PERFETTO E COLPO DA BILIARDO SUL SECONDO PALO

45' saranno cinque i minuti (superflui) di recupero. Sorrisi ironici pure sul fronte ospite

42' ammonito Gibilaro. Chiude i cambi l'Arenzano con Lupi per Fabio Baroni

38' arrivano notizie rassicuranti dai sanitari sulle condizioni di Scarrone, l'infortunio non sarebbe così grave

36' risponde Corradi, dentro Luca Baroni per Alessandro Damonte

36' cambio Albenga: out Thomas Graziani per Beluffi.

34' ammonito Gabriel Graziani, si prepara anche Favara, entra al posto di Gargiulo

31' doppio cambio Albenga. Escono Di Salvatore e Sogno (applauditissimi), entrano De Sousa e Mariani. Nell'Arenzano c'è Ghigliazza per Lorenzo Damonte

30' CE L'HA FATTA THOMAS GRAZIANI, BUCATO FAGGIANO. POKERISSIMO BIANCONERO

29' Moi passa centrale, Gibilaro presidia la fascia destra

28' entra Gibilaro al suo posto. Mani nei capelli per Scarrone e ginocchio immobilizzato, è calato il gelo sul Riva. I tifosi provano comunque a sostenere il centrale bianconero

27' Scarrone dolorante a terra, entra la barella. Molto dolorante il difensore bianconero

22' SOGNO! PUNIZIONE MAGISTRALE DELLA PUNTA BIANCONERA, RISORSE TECNICHE INFINITE PER BUTTU IN QUESTA ROSA

18' ammonito Sogno

15' due occasioni nel giro di un minuto per Thomas Graziani: prima la battuta di testa non trova di poco lo specchio, poi è di nuovo Faggiano a rispondere presente

11' Cicirello - Noro: primo cambio Arenzano

10' Ammonito Pellicciari, c'era probabilmente prima un fallo sull'attaccante dell'Arenzano. Ermini poco convincente nella gestione

8' crociati limitati dagli infortuni, soprattutto in difesa, ma sempre pimpanti nella loro proposta offensiva

7' super Mitu su Galleri, Brini sulla ribattuta sfiora di un palmo il palo.

2' Lorenzo Damonte e Sogno, un tiro per parte bloccato da entrambi i portieri

1' si riparte, non sembrano esserci cambi

SECONDO TEMPO

46' squadre egli spogliatoi dopo un minuto di recupero, ingauni avanti 3-1

42' RISTABILISCE LE DISTANZE L'ALBENGA! Palla sanguinosa persa in mediana dall'Arenzano, lo strappo di Di Salvatore spacca la difesa dei crociati, l'assist a Sogno chiede soli di essere appoggiato in porta.

38' LA RIAPRE L'ARENZANO! Azione imbastita da Meazzi e chiusa in spaccata da Pellicciari. Azione di pregevole fattura ma difesa ingauna troppo pigra.

34' ammonito Scarrone

32' sbaglia i tempi dell'uscita Gabriel Graziani aprendo la diga per l'inserimento di Galleri, destro debole sul primo palo, facile per Mitu

30' SCARRONE! QUESTA VOLTA IL COLPO DI TESTA E' VALIDO! ARENZANO TROPPO LEGGERO SUI PIAZZATI

28' è un conto aperto tra Thomas Graziani e Faggiano. Questa volta il portiere si oppone in uscita bassa

26' annullato il raddoppio dell'Albenga. Scarrone incorna sul secondo palo ma viene pizzicato in posizione irregolare

25' partita molto gradevole nel catino bianconero, di fronte due squadre che provano a confrontarsi in maniera aperta, con il proprio ritmo e la propria qualità

24' Pellicciari! Mancino in corsa dalla medesima corsia, Radu copre bene il montante

23' Alessandro Damonte in ritardo su Sogno. Scarpata sul piede, poteva starci il giallo

21' Faggiano è un muro: l'ex numero uno del Vado si esalta sul colpo di testa di Sogno e sul tiro al volo di Gargiulo. Tanti gli applausi del Riva

21' rigore in movimento fallito da Thomas Graziani, piattone non potente, ma è bravissimo Faggiano

20' Lorenzo Damonte in verticale per Galleri, ma con poca misura. Eloquente Corradi: "Ci manca l'ultimo passaggio..."

16' 3-4-2-1 per l'Albenga. Moi e Barisone esterni a centrocampo con Gabriel Graziani e Grandoni cerniera centrale. Thomas Graziani e Di Salvatore gravitano alle spalle di Sogno

14' Ottimi gli scambi al limite per l'Albenga, Barisone ne approfitta entrando da sinistra, per Ermini non c'è fallo.

13' Thomas Graziani scalda i guantoni a Faggiano, bravo il portiere dei crociati ad allungarsi a fil di palo.

4' DI SALVATORE!!! SUBITO ALBENGA AVANTI, PERCUSSIONE MICIDIALE DELL'ATTACCANTE BIANCONERO, MANCINO RASOTERRA IMPRENDIBILE PER FAGGIANO.

3' partita iniziato con ampio ritardo, problemi di pettorine...

1' Si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Radu, Barisone, De Benedetti, Moi, Scarrone, Gargiulo, T. Graziani, G. Graziani, Sogno, Grandoni, Di Salvatore.

A disposizione: Scalvini, Gibilaro, Giudice, favara, Garibbo, Mariani, Beluffi, De Sousa, D'Arcangelo.

Allenatore: Buttu

ARENZANO: Faggiano, Damonte A. 1, Cicirello, Damonte A.2, Baroni F., Brini, Biancato, Damonte L., Galleri, Meazzi, Pellicciari.

A disposizione: Marotta, Noro, Baroni L., Lupi, Ghigliazza, Della Rossa, Chiappino, Molinari.

Allenatore: Corradi

Arbitro: Anton Giulio Ermini di Genova

Assistenti: Benou di Genova e Crisafulli di Imperia