Calcio. Prima Categoria B: il Quiliano & Valleggia vince ancora e si riporta in vetta solitaria a +3 sul Pra, Letimbro sconfitta 2-0

QUILIANO & VALLEGGIA - LETIMBRO 2-0 (27' Fabbretti rig., 61' Russo)

TRIPLICE FISCHIO FINALE! IL Q&V VINCE ANCORA, SUPERANDO 2-0 LA LETIMBRO GRAZIE A UN GOL PER TEMPO DI FABBRETTI E RUSSO. La squadra di Ferraro resta capolista del girone B con 3 lunghezze sul Pra, mentre i gialloblu rimangono al quart'ultimo posto a quota 13

90' inizia il recupero, quattro minuti ancora da giocare

89' ultimi assalti della Letimbro, che è tornata a spingere con maggior insistenza rispetto alla parte centrale della ripresa. Manca però il guizzo negli ultimi venti metri, Cambone e la difesa biancorossa riescono ad arginare senza eccessivi patemi le iniziative ospiti

86' Cambone smanaccia in angolo la punizione calciata da Pescio, nulla di fatto poi sugli sviluppi del tiro dalla bandierina

85' Fiori rimedia il giallo dopo la spinta ai danni di Mencacci lanciato in velocità sulla sinistra

83' Nocerino salva sulla linea dopo il rasoterra a porta vuota di Perrone, smarcato dall'ottimo suggerimento di Bazzano che aveva messo fuori causa Cerone

76' ancora Tedesco pericoloso in contropiede, diagonale in corsa bloccato a terra da Cerone. Si fa dura ora la Letimbro, che sembra aver perso brillantezza dopo una buona mezz'ora giocata a cavallo dei due tempi

73' Perrone centra prima il palo e poi il portiere, a centimetri dal tris il Q&V

72' Rossetti stende Bazzano al limite, punizione interessante a favore dei padroni di casa, sempre sostenuti a gran voce dai propri tifosi

70' sfiora il 3-0 proprio Tedesco, altro diagonale da distanza ravvicinata che si stampa sul palo dopo il provvidenziale tocco del portiere gialloblu

69' risponde presente Cerone sul diagonale ravvicinato di Perrone, si aprono ora spazi interessanti per le ripartenze dei biancorossi

68' esce Fanelli, in campo Tedesco

67' punizione dalla trequarti calciata da Artimagnella, l'arbitro ferma subito il gioco per un fallo in attacco fischiato a Rossetti

62' Pescio al posto di Bozzo, altro cambio ordinato da Oliva

61' RADDOPPIO DEL QUILIANO! Russo! Colpo di testa vincente sul corner battuto da Fabbretti, 2-0 al "Picasso"

54' fuori La Piana, Ferraro si gioca la carta Fiori spostando Salani nel ruolo di terzino destro

53' Bazzano si libera sulla sinistra e calcia con il mancino senza trovare lo specchio

52' primi cambi da entrambe le parti: Ferraro inserisce Saino al posto dell'acciaccato Grippo, mentre Oliva manda in campo Molinari e Giusto richiamando in panchina Ottonello e Testi

50' cerca di spingere subito forte la squadra di Oliva, più sulla difensiva il Quiliano, pronto a pungere di rimessa

Si ricomincia con gli stessi ventidue del primo tempo

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Q&V in vantaggio per 1-0 sulla Letimbro, decide al momento il rigore di Fabbretti al 27'

43' si rivede in avanti la squadra di Ferraro: prima è bravo Cerone ad opporsi al tentativo ravvicinato di Perrone, poi l'esterno sinistro da fuori area di Carocci termina alto sopra la traversa della porta gialloblu

39' punizione Letimbro con Ottonello, traiettoria troppo lunga che diventa facile preda di Cambone. Più Letimbro in questa fase, Q&V in gestione dopo la rete di Fabbretti

36' Testi appoggia a destra per l'accorrente Artimagnella, destro di prima che termina alto sopra la traversa

33' Aglietto taglia tutto il campo a cercare Ottonello, controllo di palla con il braccio e l'arbitro ferma subito il gioco

29' Bazzano ingaggia il duello in velocità con Artimagnella, costretto a spendere fallo tattico per frenare la corsa dell'esterno di casa. Giallo anche per l'ex Spotornese

27' FABBRETTI TRASFORMA DAGLI UNDICI METRI, il numero cinque biancorosso apre il piattone e spiazza Cerone. Avanti la squadra di Ferraro

26' RIGORE PER IL QUILIANO: tocco con la mano da parte di Nocerino sulla conclusione a botta sicura di Bazzano, per il direttore di gara è penalty e ammonizione per il difensore gialloblu

22' provvidenziale Cerone in uscita, anticipato in scivolata Fanelli che si stava presentando solo davanti alla porta

21' match nel complesso equilibrato fin qui, pochi spunti degni di nota con la Letimbro che cerca di pungere soprattutto di rimessa

14' ammonito Guerra, primo giallo del match. Intervento in ritardo su Russo

11' primo tiro nello specchio anche per la squadra di Oliva, Artimagnella col mancino trova Cambone al centro dei pali che controlla e fa ripartire i suoi

10' ancora i padroni i casa in avanti, l'estremo difensore ospite afferra in presa alta la punizione dalla destra calciata da Fabbretti

7' Perrone a tu per tu con Cerone trova la pronta risposta di piede del numero uno gialloblu, prima vera occasione costruita dalla formazione di Ferraro

3' subito un piazzato per parte, in entrambe le circostanze non corrono pericoli Cambone e Cerone

1' si parte! Quiliano in tenuta biancorossa, colori gialloblu per la Letimbro

PRIMO TEMPO

Formazioni:

QUILIANO: Cambone, La Piana, Carocci, Salani, Fabbretti, Russo, Fanelli, Ferraro, Perrone, Grippo, Bazzano

A disposizione : Bruzzone, Fiori, Rubino, Armellino, Canale, D'Amico, Saino, Episcopo, Tedesco

Allenatore : Ferraro

LETIMBRO: Cerone, Mencacci, Nocerino, Belmonte, Rossetti, Bozzo, Aglietto, Guerra, Testi, Ottonello, Artimagnella

A disposizione : Venturino, Zignego, Albanese, Molinari, Penna, Fidaleo, Giusto, Odenato, Pescio