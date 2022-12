Calcio. Prima Categoria, mattinata in campo per Pra e Savona: la webcronaca diretta dal "Baciccia-Ferrando"

PRA - SAVONA 1-0 (34' Arcidiacono rig.)

45' Rapetti da fuori non trova fortuna, sulla conclusione da fuori del centravanti biancoblu arriva il duplice fischio del direttore di gara. Al riposo è 1-0 per il Pra

37' Palagano in profondità per lo scatto di Di Placido, diagonale potente alzato in angolo da Porta

36' Apicella di testa colpisce bene il pallone sul traversone di Esposito, sfera di poco a lato

35' insiste il Pra, sinistro di El Amraquoi che finisce a lato, ma ha preso coraggio la squadra di Odescalchi

34' ARCIDIACONO NON SBAGLIA DAGLI UNDICI METRI, destro incrociato che Porta intuisce soltanto. 1-0 al "Ferrando"

33' RIGORE PER IL PRA, Di Maria indica il dischetto dopo un contatto in area. Occasionissima per i genovesi

31' scalda il piede anche Gjoka, ennesimo tentativo da fuori che chiama all'intervento Porta

29' Palagano chiama, Porta risponde presente, l'ex Finale controlla in mancino dalla distanza dell'attaccante giallonero

26' traiettoria di Gjoka ad uscire, pallone fuori misura che non crea problemi alla difesa del Savona

25' punizione per il Pra dal vertice sinistro dell'area biancoblu, occasione su calcio piazzato per la formazione di Odescalchi, non particolarmente soddisfatto dell'approccio dei suoi

23' Gjoka tenta il mancino dai ventidue metri, conclusione troppo strozzata che si perde sul fondo alla sinistra di Porta

17' occasioni da rete praticamente nulle, ma grande agonismo tra i ventidue in campo, in una mattinata soleggiata ma fredda a soprattutto molto ventosa

13' Palagano non fa complimenti con Rapetti, richiamo verbale da parte del signor Di Maria di Chiavari

10' la squadra genovese ha già messo in luce alcune buone giocate a livello tecnico, Odescalchi tiene subito alta la guardia

9' primo tiro ad opera di Fasce, sfera alta sopra la traversa

6' striscioni con Rapetti punto di riferimento avanzato, Pondaco alle sue spalle e il duo Bruzzone-Fasce più largo sugli esterni

1' si parte! Divisa giallonera per il Pra, Savona con i classici colori biancoblu. Da segnalare l'assenza di mister Frumento per un impegno personale, a farne le veci in panchina c'è Riccardo Quintavalle

PRIMO TEMPO

PRA: Lepri, Arcidiacono, Pavone, La Rosa, Favorito, Marchelli, Gjoka, Rejaibi, Di Placido, El Amraqoui, Palagano

A disposizione : Zunino, Leotta, Mukaj, Di Luca, Charles, Vacca, Arena, Seck, Carta

Allenatore : Odescalchi

SAVONA: Porta, Fancellu, Esposito, Di Roccia, Apicella, Matarozzo, Bruzzone, Cavallaro, Rapetti, Pondaco, Fasce

A disposizione : Barbara, Fontana, Moscino, Marrapodi, Brazzino, Dalipi, Lanzarotti, Brema, Quintavalle

Allenatore : Quintavalle (Frumento assente per motivi personali)

Arbitro: Di Maria di Chiavari