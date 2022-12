Calcio. Prima Categoria, programma fitto da mattina a sera: si parte con Pra-Savona e San Filippo-Camporosso, a chiudere Vadino-Altarese alle 18.00

Ricalca le orme di Serie A e B il campionato di Prima Categoria, che anche questa domenica vedrà scendere in campo gran parte delle squadre dei due raggruppamenti centro-ponentini, ma con un menù spezzatino spalmato dalla tarda mattinata alla prima serata.

Il via alle 11.00, con il fischio d'inizio di San Filippo-Camporosso nel girone A e Pra-Savona nel gruppo B: un match delicato per il proseguio del campionato degli striscioni, sempre immersi in una situazione societaria tutta da decifrare (scelte e dichiarazioni che si contraddicono nel giro di poche ore, promesse, smentite, malumori, gioie ecc...).

Nel pomeriggio lo zoccolo duro del programma: a ponente riflettori puntati su Andora-Pontelungo.

Test Letimbro per un Quiliano che viaggia spedito in testa alla classifica, mentre tra Speranza e Albissole in palio punti importanti per puntellare la parte sinistra della classifica.

Deu i posticipi: alle 17.30 in Val Bormida Plodio-Aurora, mentre alle 18.00 il al "Riva" c'è Vadino e Altarese.

Ecco il programma nel dettaglio: