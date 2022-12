Calcio. Vado, l'inedita trasferta con la Castanese apre il trittico prenatalizio, derby liguri per Sanremese e Sestri Levante

Tre mesi vissuti tra sorrisi, bel gioco e vittorie, ma è innegabile come il mese di novembre abbia in parte vanificato la super partenza del Vado in questo campionato di Serie D, in cui il Sestri Levante continua a farla da padrone assoluto.

Con 26 punti all'attivo e un quarto posto in classifica, la formazione di Didu sembra poter dormire sonni tranquilli per ciò che riguarda il discorso salvezza, ma per puntare a quel traguardo playoff tanto ambito dal presidente Tarabotto sarà necessario cambiare passo già dalle prossime tre gare che precedono la sosta natalizia. L'appuntamento odierno vedrà i rossoblu impegnati in trasferta contro la Castanese, new entry del girone A che sta disputando un campionato più che positivo, testimoniato dal provvisorio settimo posto alle spalle del terzetto formato da Vado, Bra e Gozzano.

Ad altissima quota invece il Sestri Levante va a caccia del quindicesimo successo su diciassette gare, ospitando al “Sivori” una Fezzanese da tenere sempre d'occhio. Big match al “Comunale” di Sanremo tra i matuziani e il Ligorna, terza forza del campionato e pronto a consolidare la propria posizione in zona playoff.

Al confine tra salvezza diretta e playout spicca Derthona-Pont Donnaz, mentre il Fossano, inchiodato in fondo alla classifica con appena cinque punti, sarà ospite del Chisola, penultimo in graduatoria ma con un margine di sette lunghezze sulla squadra di Viassi, particolarmente attiva sul mercato per cercare di ricucire uno strappo che a metà stagione sembra già parecchio pesante.

Capitolo orari: alle 14.30 il grosso del programma, ma per i match di Vado e Sanremese il fischio d'inizio risuonerà alle 15.00.

Il programma: