Volley, Serie D. Ottovolante Tweener Andora: battuto anche il Finalmeremmola 3 a 0

Ottovolante Tweener Andora! Altro strepitoso successo per le ragazze di coach Ammendola che superano 3 a 0 il Finalmaremola e si laureano con un turno d’anticipo campione d’inverno.

Partenza forte per le biancoblù, che vincono i primi due set abbastanza agevolmente. Il terzo finisce ai vantaggi ma la musica non cambia, è dominio andorese.

Sabato prossimo in casa della formazione taggese Corradini Home serve il none successo, per chiudere un girone d’andata a punteggio pieno.

TWEENER ANDORA – FINALMAREMOLA 3-0 (25-17 / 25-21 / 28-26)