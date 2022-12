Il successo della Pellegrini

Federica Pellegrini, nata il 5 agosto 1988 in Italia, è una nuotatrice italiana tre volte olimpionica. Nata a Mirano nel mese di agosto, la Pellegrini è una specialista dello stile libero ed è stata la prima donna a infrangere la barriera delle 4:00 nei 400m. Sponsorizzata da Jaked, la Pellegrini è alta circa un metro e ottanta. Come in tutti gli sport, anche nel nuoto è possibile fare le scommesse online.

Piccole curiosità

La Pellegrini si interessa anche di moda e musica e ha numerosi tatuaggi sull'avambraccio, sul fianco, sul collo, sulla caviglia e sul piede. È anche molto impegnata in opere di beneficenza, in quanto mette all'asta i propri oggetti su eBay e dona il ricavato a un ente di beneficenza locale. La Pellegrini è orgogliosa di essere un Leone e il suo successo in così giovane età le è valso il soprannome di "Leonessa di Verona".

La Pellegrini, cresciuta come nuotatrice di staffetta, è stata convocata per la prima volta nella squadra italiana senior per i Campionati Mondiali di Barcellona del 2003 come nuotatrice di staffetta. Più tardi, nello stesso anno, ha disputato le sue prime gare individuali ai Campionati europei di Dublino.

Giochi olimpici del 2004

La Pellegrini ha ottenuto tre piazzamenti tra i primi otto ai Campionati europei del 2004 e ha partecipato alla sua prima Olimpiade nel 2004. La Pellegrini si è classificata seconda alle Olimpiadi di Atene 2004, vincendo una medaglia d'argento all'età di 16 anni, diventando la più giovane atleta italiana della storia a vincere una medaglia olimpica.

Dopo Atene

Ha conquistato l'argento nei 200 m stile libero ai Campionati mondiali del 2005, prima di vincere l'evento ai Campionati europei. Ai Campionati mondiali del 2006 si è classificata seconda nei 200 m stile libero e terza nei 400 m stile libero.

Campionati mondiali ed europei del 2007

La Pellegrini si è classificata terza nei 200m stile libero ai Campionati mondiali 2007 e ha vinto l'argento nei 400m stile libero ai Campionati europei 2007.

Olimpiadi di Pechino 2008

La Pellegrini ha vinto l'oro nei 400m stile libero ai Campionati europei del 2008. Si qualifica nuovamente per le Olimpiadi e partecipa alla sua seconda Olimpiade a Pechino, vincendo l'oro nei 200m stile libero e arrivando quarta con la staffetta degli 800m stile libero.

La Pellegrini stabilisce nuovi record mondiali ai Campionati del mondo del 2009.

Con le medaglie d'oro ai Campionati Mondiali del 2009, ha battuto due record mondiali nei 200m e nei 400m stile libero... In effetti, ha battuto il record dei 200m stile libero per ben sei volte nella sua carriera. La Pellegrini ha vinto i 200 e i 400 metri stile libero ai Campionati mondiali di Shanghai 2011.

Nel 2012 ha partecipato alla sua terza Olimpiade, finendo appena fuori dal podio nei suoi due eventi principali, ma ha vinto l'oro nei 200 m ai Campionati europei dello stesso anno. Nel 2013 si è classificata seconda nei 200m stile libero dietro a Missy Franklin.

La Pellegrini ha annunciato la sua intenzione di saltare i Mondiali all'inizio della stagione. Si è iscritta all'ultimo minuto ai 200m stile libero e ha vinto l'argento in 1:55.14.

Campionati mondiali del 2015

La Pellegrini è stata una delle atlete più veloci al mondo nei 200 metri liberi ai Campionati Mondiali di Kazan 2015. La Pellegrini ha vinto le manche preliminari ed è andata a vincere le semifinali e la finale di campionato. La finale di campionato non sarebbe stata facile di fronte a grandi nomi come Missy Franklin e Katie Ledecky. In finale, la Pellegrini, che detiene anche il record mondiale della specialità, ha corso i primi 50 e 100 metri in modo fluido e rilassato. La Pellegrini, che a metà gara era sesta, ha iniziato a spingere gradualmente nella seconda parte della gara, risalendo la classifica.

La Pellegrini aveva raggiunto due nuotatori e si trovava al quarto posto al traguardo dei 150 metri, ma negli ultimi 50 metri ha dato il meglio di sé e, mentre il resto del gruppo si affievoliva, la Pellegrini è risalita. Negli ultimi 50 metri è stata la più veloce del gruppo e si è piazzata seconda dietro la Ledecky, a soli 16 secondi dalla prima.

La Pellegrini ha partecipato alla staffetta dei 4200 metri liberi con altre tre compagne di squadra italiane. La Pellegrini è entrata in acqua al quinto posto, dietro ai primi classificati, Stati Uniti e Svezia.

È stata una delle due sole nuotatrici in tutto il campo a scendere sotto l'1:55 secondi, ed è stata sufficiente per salire di tre posizioni e arrivare seconda dietro agli Stati Uniti.

Ultima gara

Federica Pellegrini, la campionessa italiana in carica di nuoto, ha vinto la sua ultima gara, i 200 metri stile libero a Riccione il 30 novembre 2021, prima di ritirarsi da una carriera da record.

La star, conosciuta come La Divina, ha pianto apertamente prima della sua ultima gara e ha ricevuto una standing ovation quando ha trionfato.

La Pellegrini ha poi convinto Giovanni Malag, presidente del Comitato Olimpico Italiano CONI, a celebrare l'occasione tuffandosi in piscina ancora vestito.