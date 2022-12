Calcio, Speranza. Il club esonera Gerundo dopo la sconfitta interna con l'Albissole

Nonostante lo speranza disti solo due lunghezze dalla zona playoff, il club ha deciso di sollevare dall'incarico Mario Gerundo.

La comunicazione è arrivata nel pomeriggio, a seguito della sconfitta interna per 5-1 contro l'Albissole:

"La società ASD Speranza 1912 comunica di aver sollevato Mario Gerundo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club e un grande in bocca al lupo per le avventure future"