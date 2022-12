Calciomercato. Quattro colpi per il Golfodianese e arriva il successo sul Serra Riccò

Se quest'estate la Golfodianese aveva sottolineato ogni movimento di mercato comunicandolo attraverso i propri canali social, per la sessione dicembrina i giallorossoblu hanno scelto un profilo particolarmente basso.

Quattro sono comunque i colpi che hanno messo a segno i ponentini da inizio mese, con l'obiettivo di regalare soprattutto esperienza al gruppo guidato da mister Sardo.

Sono stati infatti tesserati il portiere Fabio Rinaldi (ex Savona), Fabio Laera, Antonio Numeroso e Davide Garibbo (in arrivo dall'Imperia).

Ieri l'esordio interno è coinciso con una vittoria di assoluto rilievo, come conferma il 3-2 inferto al Serra Riccò.

Il modo migliore per sperare in un girone di ritorno ricco di punti, utili per uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica